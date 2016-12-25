Notalarla 46. Yıl: Şarkılar Girne’de söylendi

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin, “Yüreğin solunda, barışın yolunda” sloganı ile kutlanan 46’ıncı kuruluş yıldönümü etkinlikleri “Notalarla 46. Yıl” isimli etkinlik ile devam etti.

Girne İlçe binasında gerçekleştirilen etkinlikte özel olarak hazırlanan ‘Notalarla 46. Yıl’ isimli albüm de partililerin beğenisine sunuldu. 1990’lı yıllardan bugüne kadar Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin seçim kampanyalarında kullanılan şarkılar profesyonel müzisyenlerce yeniden uyarlanarak albüm haline getirildi. Ülkemizin önemli müzisyenlerinden Tolga Erzurumlu’nun direktörlüğünde ve Hasan Yüksel’in koordinasyonuyla kayıt altına alınan CTP şarkıları Masal, Ongun Talat, Lütfiye Özipek ve Serdar Tuksal tarafından seslendirildi. CD satışının da gerçekleştirildiği etkinlikte şarkılar barış için söylendi.

2017 İÇİN BARIŞ DİLEDİLER

Yaklaşan yeni yıl için barış dileğinde bulunan partililer, Ocak ayında gerçekleştirilecek Cenevre zirvesinden çıkabilecek sonuçları değerlendirdi. Kıbrıs Sorunu’nun hareketlendiği bu kritik günlerde CTP’ye düşen çok büyük görevler olduğunun belirtildiği sohbetlerde iki ‘evet’ için çok çalışmak gerektiği vurgulandı. Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi yaptığı kısa konuşmada 46’ıncı yıla özel olarak hazırlanan CTP şarkıları albümü için emeği geçenlere teşekkür ederek partililerin yeni yılını kutladı. Etkinliğe CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Girne milletvekillerinden Ömer Kalyoncu ve Fazilet Özdenefe ile çok sayıda partili katıldı. Gençler günün ilerleyen saatlerine kadar şarkılar söyleyerek yeni yılı karşılarken, kutlamaya katılan çocuklarsa Girne ilçe binası içerisinde bir süre önce hizmete giren çocuk odasında günün keyfini çıkardı.