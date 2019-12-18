“Nüfusun muğlak kaldığı her gün plan ve programlamanın ıskalama ihtimali çok yüksek”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndaki İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerine görüşmeler sürüyor. Bütçe üzerine söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, “Nüfusun muğlak kaldığı her gün plan ve programlamanın ıskalama ihtimali çok yüksek” dedi.

CTP Milletvekili Erkut Şahali konuşmasında, giriş ve çıkışların, doğumların kayıt altına alındığını, ölümler konusunda merkezi veri tabanı olmasa da ülke nüfusunun kaç olduğunun söylenebilmesi gerektiğini söyledi.

Şahali, “Nüfusun muğlak kaldığı her gün plan ve programlamanın ıskalama ihtimali çok yüksek” dedi.

Nüfusla ilgili “Kalabalığız”, “150 bin-250 bin” gibi açıklamalara işaret eden Şahali, ülkedeki yurttaşlık politikasına da değindi. Şahali, yurttaşlık konusunda gizliliğe gerek olmadığını belirterek, bakandan bu konuda ilerici bir adım beklediklerini söyledi.

Belediyeler konusunda pek çok bilginin havada uçtuğunu, bazılarının doğru bazılarının spekülatif olduğunu belirten Şahali, “Çıkmaz çok derin. Belediyelerin mali yapısı kırılgan” dedi.

Belli başlı belediyelerde mali kaynak miktarı arttıkça popülist yaklaşımların da arttığını ifade eden Şahali, “Belediyelerin batmasına sebep olan zafiyet bu; isabetsiz istihdam” şeklinde konuştu.

Şahali, “Belediyelerin mali açıdan güçlü olması, çalışanların gelecek kaygısı olmadan çalışması vatandaşa verilecek hizmet için önemli. Belediyelerin özerk yapısı da hırpalanmamalı” dedi.

Yeni bir Yurttaşlık Yasası’na ihtiyaç olduğunu belirten Şahali, “Hükümetin bu yasayı geçirme ihtimal yok denecek kadar az. Bir başka bahar beklenecek. Kaybeden Kıbrıs Türk halkı olacak, KKTC olacak. Çektiğiniz yere sünen, iyi ellerde iyi, kötü ellerde hoyratça kullanılan bir yasamız var” şeklinde konuştu.

Mağusa-Yeni Boğaziçi- İskele İmar Planı’na da değinen Şahali, “Ya imar planındaki son durum yayınlanır ve dinamik süreç yürütülür, ya da emirname ile süreç donma noktasına taşınır ancak bunca tartışmadan sonra Fasıl 96’ya dönmek mümkün değil. Buralarda emirname ile yaşamak da mümkün değil. Fasıl 96’ya dönüş UBP tarafından tercih gibi yansıtılıyor. Bu katliamın başlangıcı olur” şeklinde konuştu.

Bakanlığın faaliyet raporunda yer alan vizyonun 2020’de karşılanamayacağını söyleyen Şahali, “Kör dövüşü devam edecek. İçişleri Bakanı vatandaşa elektronik olarak yaklaşırken hizmetten uzaklaşacak” dedi.

Yeni cezaevi konusunda da konuşan Şahali, burada idari zafiyet oluşmaması için çabuk davranılması gerektiğini kaydetti.

Tarımsal rezerv arazilerinin kiralanması konusuna değinen Erkut Şahali, bu arazilerin kiralanırken hangi kriterlerin dikkate alındığını sordu. Şahali, “Kiralama işlemleri sübjektif olarak yapılıyor” dedi.

Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Ankara ziyaretiyle ilgili kafalarda sorular olduğunu da belirten Şahali, “Nisap sorunu yaşayan bir hükümet var. Genel Kurulu bizim desteğimizle açtınız. Bütçe görüşmeleri olduğu davet edilene söylenebilirdi ve bu görüşme dört gün sonraya aktarılabilirdi. Demek ki beklemeyecek kadar önemli bir konuydu. Hayırlara verilse olsun. Geldiklerinde bunu öğrenmiş olacağız” şeklinde konuştu.