Nükleer santralde mahsur kalan Çernobil çalışanları eve gidebilecek

Rusya, Ukrayna'da ele geçirdiği Çernobil nükleer santralinde günlerdir mahsur kalan çalışanların evlerine gitmesine izin verdi.

25 gündür santralde bir nükleer sızıntı yaşanmaması için büyük çaba sarf eden, aralarında teknisyenlerin ve korumaların da yer aldığı 300 Ukraynalı çalışanın bir bölümü dönüşümlü olarak çalışmaya devam edecek ve evlerine gidebilecek.

Çernobil'deki santralde 1986'da yaşanan radyoaktif sızıntı, dünyanın en büyük nükleer felaketlerinden birine yol açmıştı. Rus işgali başladığından beri santralde mahsur kalan ve aralıksız çalışan onlarca kişinin durumu ve santralin güvenliği endişeye yol açmıştı.

Facebook'ta dün yapılan açıklamada ilk etapta 64 çalışanın evlerine gitmesine izin verildiği bildirildi. Açıklamada “Çalışanlar görevlerini kahramanca yerine getirdi ve santralde uygun düzeyde güvenliği sağladılar” dendi.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, daha önce “günlerdir çalışan yorgun çalışanların durumunun Çernobil'in güvenliğini tehlikeye soktuğu” uyarısında bulunmuştu. Kurumun Genel Direktörü Mariano Grossi, santraldeki diğer görevlilerin de dönüşümlü çalışmaya başlamasını umduklarını ifade etti.