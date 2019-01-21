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Nusret'e ABD'de hijyen davası: "Çıplak elleriyle etleri tokatlıyor"

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Newsweek haber sitesi, ABD'nin New York kentinde bulunan Nusr-Et restoranına soruşturma açıldığını duyurdu.
Nusret'e ABD'de hijyen davası: "Çıplak elleriyle etleri tokatlıyor"

 Habere göre, açılan soruşturmanın nedeni ise restoran zincirinin sahibi Nusret Gökçe'nin videolarında eldiven kullanmadan etlere dokunması ve sağlık kurallarını ihlal ettiği iddiası.

Sosyal medyada restoranlarının mutfağında yemek hazırlama görüntüleriyle ünlenen NusretGökçe'nin başı ABD'deki sağlık otoriteleriyle derde girdi. 

New York Belediyesi Sağlık Departmanı'ndan bir yetkili, Nusret'in videolarının ardından kendilerine gelen şikâyetleri değerlendirerek bir soruşturma yürüttüklerini aktardı. 

Sağlık Bakanlığı'nda bir yetkili, ABD'deki sağlık kurallarının hazırlanan bir yemeğe çıplak elle dokunmayı yasakladığını söyledi. Yetkili, bir başka sağlık kuralının ise yemek hazırlarken el ve kollarında mücevher giyilmemesi olduğunu, Nusret'in ise bu kuralı da ihlal ettiğini söyledi. 

Newsweek, Nusr-Et restoranındaki yetkililerin soruşturmaya ilişkin yanıt vermekten kaçındığını söyledi. 

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