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O ülkede Burger King şubelerinde eski sevgilisinin fotoğrafını getirene hamburger bedava: Kalbinizi kırmıştı şimdi karnınızı doyuracak

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O ülkede Burger King şubelerinde eski sevgilisinin fotoğrafını getirene hamburger bedava
O ülkede Burger King şubelerinde eski sevgilisinin fotoğrafını getirene hamburger bedava: Kalbinizi kırmıştı şimdi karnınızı doyuracak

ABD'de Burger King, geçtiğimiz günlerde vizyona giren Bird of Prey ile iş birliği yaparak ilginç bir Sevgililer Günü kampanyasına imza atma kararı aldı.

New York, Los Angeles, San Francisco ve Boston'daki Burger King şubelerine eski sevgilisinin fotoğrafını getirip "Ayrılık kutuları"na atan müşteriler, Sevgililer Günü'nde bedavaya bir Whopper hamburger alabilecek.

Kampanyaya katılmak için müşterilerin şubelere eski sevgililerinin basılı fotoğraflarını getirmeleri gerekecek. Fotoğraf getirmek istemeyenler ise telefonlarından bir teste katılıp 3 dolara bir Whopper alabilecek.

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