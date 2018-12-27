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O ülkeden de esrara onay geldi

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O ülkeden de esrara onay geldi
O ülkeden de esrara onay geldi

Rusya hükümeti, tedavilerde kullanılması için esrar gibi narkotik bitkilerin tıbbi amaçlı yetiştirilmesinin yasallaşmasına yönelik bir tasarıyı onayladı. Tasarı ile bu alanda Rusya’ya yaptırım uygulayan ülkelere olan bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor.

Parlamentoda yapılan bir oturumda konuşan Rusya Ticaret Bakanı Denis Manturov, hükümetin tıbbi amaçlı kullanılan narkotik bitkilerin yetiştirilmesine izin veren yasa tasarısını onayladığını söyledi.

 

Manturov "Şimdi bu tür ilaçlar için gerekli maddenin neredeyse tamamı yurtdışından alınıyor ve bunlardan ilaç üretiliyor" dedi.

Üretimle belirlenen iki kuruluşun ilgileneceğini ifade eden Manturov, gerekli miktarda üretim için 100 hektar alana ihtiyaç olduğunu kaydetti.

SAĞLIK BAKANI: KENDİ KENDİMİZE YETMELİYİZ

Rusya Sağlık Bakanı Veronika Skvortsova da bu tür maddelerin üretimini yapan 10 üreticiden 9'unun Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelerde olduğuna dikkat çekti.

 

Skvortsova "Halkımızın güçlü ağrı kesicilerden mahrum kalmaması için kendi kendimize yetmeliyiz, ana maddeden ilaca, tüm bunları kendimiz üretmeliyiz" dedi.

Tasarının kanunlaşması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayından geçmesi gerekiyor.

Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasından beri ABD, Avrupa Birliği ve bazı Batılı ülkeler Moskova'ya yönelik yaptırımlar uyguluyor.

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