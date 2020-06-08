KKTC’de yaşayan yabancı öğrenciler meclis önünde eylem yaptı.
Meclis önünde basın açıklaması yapan öğrenciler, yabancı öğrencilere ayrımcılık yapılmasına tepkisiz kalmayacaklarını belirterek hükümetten bazı taleplerde bulundu.
Öğrenciler, hakları olan yasalardan haberdar olmak istediklerini, öğrenci birliği kurulmasını istediklerini kaydettiler.
10 haziranda kampüslerde yürüyüş düzenlemek istediklerini belirten öğrenciler DAÜ dışında hiçbir üniversiteden izin verilmediğini belirterek tepki gösterdi.
Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, öğrencileri ofisine davet ederek “İşbirliği ile çözelim” dedi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.