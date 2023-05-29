Öğretmen sendikaları: Eğitim bakanını yasayı geri çekmeye ve kaosu bitirmeye davet ederiz

KTOEÖS ile KTÖS'ten yapılan ortak açıklamada, "Eğitim bakanını yasayı geri çekmeye ve kaosu bitirmeye davet ederiz." denildi.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ortak bir basın açıklaması yaparak, bugün gerçekleşen grev ve eyleme büyük katılım gösteren öğretmenlere teşekkür edildi.

Ortak açıklamada, “Öğretmene rağmen, dayatmayla hak gaspları yapılan konularda taviz vermeyeceğimizi her türlü mücadeleye devam edeceğimizi yaşanacak tüm kaosun sorumlusunun Eğitim Bakanlığının olacağını bir kez daha vurgularız” denildi.

Açıklamada, şöyle devam edildi:

“Eğitim Bakanlığı ve UBP-DP-YDP hükümeti dayatmayla öğretmene, topluma saldırmayı sürdürmekte, bunda ısrar etmekte, öğretmeni, örgütünü itibarsızlaştırmaya ve zayıflatmaya çalışmaktadır. Dayatmalara boyun eğmeyecek, mücadele etmeye devam edeceğiz! Eğitim bakanını bir kez daha yasayı geri çekmeye ve kaosu bitirmeye davet ederiz."