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Öğretmenler Yunanistan'da devlet televizyonunu işgal etti

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Yunanistan'da öğretmenler devlet televizyonunda haber bülteninin sunulduğu stüdyoyu işgal ederek canlı yayında taleplerini dile getirdi.
Öğretmenler Yunanistan'da devlet televizyonunu işgal etti

Yunanistan’da hükümetin hazırladığı öğretmen atamalarıyla ilgili kanun tasarısına itiraz eden bir grup öğretmen, Yunan Devlet Televizyon Kurumu'nun (ERT) merkez binasına girerek, haber bülteninin sunulduğu stüdyoyu canlı yayında işgal etti.

ERT1 televizyon kanalında akşam haberlerinin sunulduğu sırada yaklaşık 50 kişilik grubun stüdyoyu basması üzerine haber bülteni yarıda kesilerek reklamlara girildi. Yaklaşık yarım saatlik aranın ardından yeniden yayımlanmaya başlanan haber bülteninde sunucu sözü ellerinde "İşçi hakları öne çıkarılsın", "Teröre geçit yok" yazılı dövizlerle stüdyoyu dolduran öğretmenlere bıraktı.

TALEPLERİNİ CANLI YAYINDA AÇIKLADILAR

Grubun sözcüsü, Yunanistan Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretmen atamalarıyla ilgili kanun tasarısını protesto ettiklerini belirterek, öğretmenlerin bu konudaki taleplerini canlı yayında açıkladı.

Polisin müdahale etmediği olayın ardından ERT1, normal yayınına devam ederken öğretmenler, sloganlar eşliğinde binayı terk etti.

KALICI KADRO TALEBİ

Yunanistan’da eğitim görevlilerinin atama kriterlerini değiştiren yasa tasarısına itiraz eden öğretmenler, dün çeşiti sendikaların çağrısıyla başkent Atina’da protesto eylemi düzenlemişti.

Protestolara özellikle kalıcı kadro talep eden sözleşmeli öğretmenler katıldı. Reuters’ın haberine göre Yunanistan hükümeti ekonomik kriz gerekçesiyle uzun yıllardır kadrolu öğretmen atamalarını dondurmuş durumdaydı. Öğretmen sendikaları okullarda yeterli öğretmen kadrosu olmadığı gerekçesiyle daha fazla kadrolu öğretmen alınmasını istiyor. 

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