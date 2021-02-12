Oğuz:''Maliyenin kasasında para yok''

Maliye Bakanı Dursun Oğuz bu sabah katıldığı bir televizyon programında maliyenin durumu hakkında bilgi verdi

Maliye Bakanlığı ve bağlı dairelerin alınan kapanma kararı gereği kapalı olduğunu ve Maliye’nin kasasında henüz para olmadığını söyleyen Bakan Oğuz, a başına 634 Milyon TL ödeme yapılması gerektiğini söyledi.

Maliye’nin 15’inde açılması ve para toplaması gerektiğini kaydeden Oğuz, 200-250 milyon TL’lik bir gelir öngördüklerini söyledi.

Sadece bu ay için 400-450 milyon TL’lik bir açıktan söz eden Bakan Oğuz bunun borçlanma ile kapatılacağı bilgisini verdi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a tablo ile ilgili bilgi verdiklerini de anımsatan Dursun Oğuz sözlerine şöyle devam etti:

“Maliye kapalı ama pazartesi itibarıyla açılmamız gerekiyor. Tabi burada Sağlık Üst Kurulu ve Bakanlar Kurulu’nun alacağı kararlar önemli. 634 milyon TL ay başında ödemeler yapmamız gerekiyor. Borçlanma olacak ama belirli bir sınırı var bunun da. Fuat Oktay’a da bu konuda bilgi verdik.. 500 milyona kadar borçlanma konusunda Bakanlar Kurulu’na yazı verdik. Ama bu kadar borçlanmak istemiyoruz çünkü bunun faiz yükü var. İhtiyaç çerçevesinde borçlanma miktarı belli olacak.. 200-250 milyon TL bir gelir bekliyoruz bu ay.. Bunun üzerine nasıl tamamlanır, çalışıyoruz.. 400-450 milyon açık olacak gibi görülüyor.”



Tamamen kapalı bir şekilde hayatı sürdürmenin mümkün olmadığına değinen Oğuz, “Tamamen kapalı kalamayız.. Sıfır vaka ile devam olamaz.. Bu hastalıkla yaşamaya alışacağız, mücadele edeceğiz” dedi

Kaynak:seskıbrıs