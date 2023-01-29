Oje kurutuculardaki gizli tehlike… Kansere neden olabilir

University of California San Diego ve University of Pittsburgh’dan araştırmacılar, oje kurutmaya yardımcı olan ultraviyole cihazların, cilde zarar verdiğini açıkladı. Araştırmacılar, bir dizi laboratuvar çalışmasında, bu lambaların yaydığı ışığa tekrar tekrar maruz kalan yüksek oranda deri hücresinin öldüğünü ortaya çıkardılar. Ayrıca, hayatta kalan hücrelerin de cilt kanseri riskini artırabilen DNA da dahil olmak üzere hasar belirtileri gösterdiğini belirttiler.

Nature Communications dergisinde yer alan çalışmanın yazarları şu uyarıda bulundu: “Sonuçlarımız, UV oje kurutucuların yaydığı radyasyonun el kanserlerine neden olabileceğini kuvvetle gösteriyor. Solarizasyon yataklarına benzer UV oje kurutucular erken başlangıçlı cilt kanseri riskini artırabilir.”

CİHAZLARI SAVUNANLAR DA VAR

Araştırmacılar cilt kanserini doğrudan cihazlarla ilişkilendirmeseler de cihazları kullananlar ve kullanmayanlar arasında bir analiz yapılması gerektiği çağrısında bulundular.

Uzmanların endişeli uyarısının en büyük nedeni ise bu cihazların çevrimiçi alışveriş sitelerinde de satılıyor olması. Hatta bu konuda ünlü isimlerden bile uyarılar geliyor. Örneğin Kourtney Kardashian ciltte kahverengi lekeler ve kırışıklıklar yaratabileceği için UV kurutucuları kullanmadığını söyledi.

Ancak uzmanların bu uyarılarına herkes katılmıyor. Kimyager Doug Schoon, çalışmayı önyargılı ve haksız bir saldırı olarak niteledi. Araştırma görevlilerinin çok güçlü bir UV lambası kullandıklarını ve cilt hücrelerini çok uzun süre maruz bıraktıklarını söyledi. Müşterilerin ise bir tırnak barı seansı sırasında üç dakika boyunca bir lambanın altında ellerini tuttuklarını belirtti.