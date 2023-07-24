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'Olası kanserojen' olarak kabul edilen Aspartam nedir, hangi ürünler bu tatlandırıcıyı içeriyor?

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Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) aspartamın "olası" bir kanser nedeni olduğunu açıkladı.
'Olası kanserojen' olarak kabul edilen Aspartam nedir, hangi ürünler bu tatlandırıcıyı içeriyor?

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) kanser ajansı, gazlı diyet içecekler ve sayısız diğer gıdada tatlandırıcı olarak kullanılan aspartamı "olası" bir kanser nedeni olarak kabul ederken, aynı kanıtları inceleyen ayrı bir uzman grubu, şeker ikamesinin sınırlı miktarlarda 'hala güvenli olduğunu' düşündüğünü söyledi.

Uzun süredir beklenen incelemelerin farklı sonuçları cuma günü açıklandı. Sonuçlardan biri, maddelerin kanserojen potansiyelini değerlendirmekten sorumlu bir DSÖ organı olan Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı'ndan (IARC) geldi. 

Diğeri ise DSÖ ve Birleşmiş Milletler'e bağlı Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından seçilen bir uzman panelinden geldi.

Aspartam, 300'den fazla "olası" kanser yapıcı maddenin bulunduğu bir kategoriye katılıyor.

IARC'nin "muhtemelen insanlar için kanserojen" ve "insanlar için kanserojen" olmak üzere iki daha ciddi sınıflandırması var.

Hem tütün içmek hem de işlenmiş et yemek "insanlar için kanserojen" olarak listelenirken Asetaldehit (alkollü içecek tüketiminden kaynaklanan) ise "insanlar için muhtemelen kanserojen" olarak listeleniyor.

Aspartamı etiketleme hamlesi, DSÖ'nün bu yılın mayıs ayında yapay tatlandırıcıların kilo vermeye yardımcı olmadığını ve aslında diyabet, kalp hastalığı ve ölüm riskini artırabileceğini belirten uyarısının ardından geldi.

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