'Öldürüldü' denilen Rus gazeteci Ukrayna'da basın toplantısı düzenledi

Arkady Babçenko basın toplantısında Ukrayna gizli servisine hayatını kurtardığı için teşekkür etti.

Babçenko Ukrayna Televizyonu'ndan da canlı olarak yayımlanan basın toplantısında ayrıca insanlardan yaşattıkları için özür diledi. Karısının suikastin gerçek olmadığını bilmediğini söyleyen Baçenko özellikle eşinden özür dilediğini belirtti.

Ukrayna İstihbarat Servisi Başkanı Vasil Hrystak Babçenko ise "suikastın" ülkede faaliyet gösteren Rus ajanlarını deşifre etmek ve gerçek bir suikast planını önlemek için düzenlenen bir operasyon olduğunu söyledi.

Arkady Babçenko'nun eşi ise daha önce Kiev'de yaşayan gazetecinin evinin önünde sırtından vurularak öldüğünü açıklamıştı.

Rusya ise Arkadi Babçenko'nun hayatta olmasını memnuniyetle karşıladı. Ancak Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Babçenko'yu propaganda için kullandığı savunuldu.

Arkady Babçenko kimdir?

Kremlin'e muhalif bir isim olarak öne çıkan Arkady Babçenko, ülkesi Rusya'nın Suriye ve Ukrayna politikalarına da açıkça karşı çıkıyordu.

Arkady Babçenko, Aralık 2016'da, Kızıl Ordu Korosu üyelerini Suriye'ye konser vermek için götürürken düşen uçakla ilgili yazdığı yazı sonrası Rusya'yı terk etmek zorunda kaldı.

41 yaşındaki gazeteci bu kaza ile ilgili üzüntü duymadığını açıklamıştı.

Babçenko, 18 yaşında Moskova'da hukuk okurken Rus ordusuna katılmış, 1994-2000 yılları arasında Çeçenistan Savaşı'na da katılmıştı.

Rus gazeteci, "Bir Askerin Savaşı" isimli anı kitabında, savaş sırasındaki tecrübelerini kaleme almıştı.

Daha sonra gazeteciliğe başlayan Babçenko, 2014 yılında düşürülen Ukrayna ordu helikopteri ile ilgili olarak BBC'ye de haber yapmıştı.