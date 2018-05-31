  • BIST 103.869
  • Altın 187,091
  • Dolar 4,4730
  • Euro 5,2167
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAYetişkinler çevre duyarlılığı konusunda çocuklara doğru rehber olamıyor

'Öldürüldü' denilen Rus gazeteci Ukrayna'da basın toplantısı düzenledi

» »
Eşinin, evinin önünde öldürüldüğünü söylediği Rus gazeteci Arkady Babçenko, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir basın toplantısı düzenledi.
'Öldürüldü' denilen Rus gazeteci Ukrayna'da basın toplantısı düzenledi

Arkady Babçenko basın toplantısında Ukrayna gizli servisine hayatını kurtardığı için teşekkür etti.

Babçenko Ukrayna Televizyonu'ndan da canlı olarak yayımlanan basın toplantısında ayrıca insanlardan yaşattıkları için özür diledi. Karısının suikastin gerçek olmadığını bilmediğini söyleyen Baçenko özellikle eşinden özür dilediğini belirtti.

Ukrayna İstihbarat Servisi Başkanı Vasil Hrystak Babçenko ise "suikastın" ülkede faaliyet gösteren Rus ajanlarını deşifre etmek ve gerçek bir suikast planını önlemek için düzenlenen bir operasyon olduğunu söyledi.

Arkady Babçenko'nun eşi ise daha önce Kiev'de yaşayan gazetecinin evinin önünde sırtından vurularak öldüğünü açıklamıştı.

Rusya ise Arkadi Babçenko'nun hayatta olmasını memnuniyetle karşıladı. Ancak Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Babçenko'yu propaganda için kullandığı savunuldu.

Arkady Babçenko kimdir?

Kremlin'e muhalif bir isim olarak öne çıkan Arkady Babçenko, ülkesi Rusya'nın Suriye ve Ukrayna politikalarına da açıkça karşı çıkıyordu.

Arkady Babçenko, Aralık 2016'da, Kızıl Ordu Korosu üyelerini Suriye'ye konser vermek için götürürken düşen uçakla ilgili yazdığı yazı sonrası Rusya'yı terk etmek zorunda kaldı.

41 yaşındaki gazeteci bu kaza ile ilgili üzüntü duymadığını açıklamıştı.

Babçenko, 18 yaşında Moskova'da hukuk okurken Rus ordusuna katılmış, 1994-2000 yılları arasında Çeçenistan Savaşı'na da katılmıştı.

Rus gazeteci, "Bir Askerin Savaşı" isimli anı kitabında, savaş sırasındaki tecrübelerini kaleme almıştı.

Daha sonra gazeteciliğe başlayan Babçenko, 2014 yılında düşürülen Ukrayna ordu helikopteri ile ilgili olarak BBC'ye de haber yapmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Matviyenko: NATO çift kutuplu çağın kalıntısı olan bir örgüt29 Mayıs 2018 Salı 16:33
  • Macron: Suudi Arabistan'ın esir aldığı Hariri'yi ben kurtardım29 Mayıs 2018 Salı 16:30
  • 'Kuveyt ile artan işbirliği Türk ekonomisine güveni yansıtıyor'29 Mayıs 2018 Salı 16:25
  • Akdeniz'de 2 bin 200'den fazla göçmen kurtarıldı29 Mayıs 2018 Salı 16:23
  • Türklerin ayrımcılığa uğramaları utanç verici29 Mayıs 2018 Salı 14:40
  • Starbucks 8 bin şubesini ırkçılık eğitimi için kapatacak29 Mayıs 2018 Salı 14:34
  • İsrail Gazze'de gerilimi tırmandırıyor29 Mayıs 2018 Salı 13:50
  • Trump-Kim zirvesi için diplomasi trafiği29 Mayıs 2018 Salı 13:45
  • AB dışişleri bakanları İran ile ticareti görüşecek29 Mayıs 2018 Salı 09:21
  • İtalya'da hükümet krizi28 Mayıs 2018 Pazartesi 14:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti