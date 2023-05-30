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Ölümlü kazada zanlı cezaevine gönderildi

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Lefkoşa - Güzelyurt anayolu üzerinde meydana gelen ölümlü kaza ile ilgili olarak tutuklanan araç sürücüsü zanlı Nicolae Chiru mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Ölümlü kazada zanlı cezaevine gönderildi

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Tahkikat Şubesinde görev yapan polis çavuşu Ozan Avcı olayla ilgili bulguları aktardı.

Avcı 27 Mayıs 2023 tarihinde saat 00:40 raddelerinde  Lefkoşa- Güzelyurt anayolu 5-6 kilometreleri içerisinde zanlı Nicolae CHIRU yönetimindeki KZG 054 plakalı salon araç ile çift şeritli yolda dikkatsizce doğu istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada aynı yol üzerinde yaya olarak soldan birinci şerit içerisinde doğu istikametine doğru yürüyen İskele'de sakin Engin Kuzucu’ya aracının ön sol kısmı ile çarptığını söyledi.

Polis çarpmaya müteakip yaya yolun gidiş istikametine göre solunda bulunan banket içerisine savrulduğunu ve kaza neticesinde yaya Engin Kuzucu’nun aldığı yaralara dayanamayarak kaza mahalinde vefat ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis çavuşu Ozan Avcı müteveffanın cesedi otopsi yapıldığını ve trafik kazasına bağlı öldüğünün tespit edildiğini belirtti.

 

Polis olay yerinde yapılan ilk tespitlerde kaza noktasının 20 metre gerisinde yol aydınlatma lambalarının çalıştığı ancak kaza noktasından 80 metre ilerisine kadar olan bölümde ise aydınlatma ışıklarının çalışmadığının tespit edildiğini belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirterek, Güneyde sakin Romanya vatandaşı olan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasını talep etti.

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