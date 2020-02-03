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‘Ölümün çaresi’ olarak biliniyordu! İşte her derde deva besin…

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‘Ölümün çaresi’ olarak biliniyordu! İşte her derde deva besin…
‘Ölümün çaresi’ olarak biliniyordu! İşte her derde deva besin…

Efsanelerde, "ölümün çaresi" olduğu söylenen adaçayı ile Kızılderililerin "her derde deva" olarak kullandığı ekinezya, geleneksel tıbbın olmazsa olmaz bitkileri arasında yer alıyor. Yoğun bir kullanım alanı olan adaçayı ve ekinezya, bağışıklığı güçlendirerek başta faranjit, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı ve grip gibi birçok kış hastalığına iyi geliyor. İki bitkinin beraber kullanılması durumunda hastalıklar üzerinde daha yoğun iyileştirme etkisi gösterdiğini belirten Diyetisyen Ceyda Nur Çakın, adaçayı ve ekinezyanın faydaları konusunda bilgi verdi...

Efsanelerde, "ölümün çaresi" olduğu söylenen adaçayı ile Kızılderililerin "her derde deva" olarak kullandığı ekinezya, geleneksel tıbbın olmazsa olmaz bitkileri arasında yer alıyor. Yoğun bir kullanım alanı olan adaçayı ve ekinezya, bağışıklığı güçlendirerek başta faranjit, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı ve grip gibi birçok kış hastalığına iyi geliyor. İki bitkinin beraber kullanılması durumunda hastalıklar üzerinde daha yoğun iyileştirme etkisi gösterdiğini belirten Diyetisyen Ceyda Nur Çakın, adaçayı ve ekinezyanın faydaları konusunda bilgi verdi...

Adaçayı K, C, E, A ve bazı B grubu vitaminler içermektedir. Ayrıca içeriğinde potasyum, kalsiyum, demir, manganez, çinko, magnezyum, bakır mineralleri, az miktarda kalori, protein, yağ ve lif bulunmaktadır. Adaçayının faydaları polifenol, rosmanirik, kafeik, klorojenik gibi içerdiği bileşiklerden kaynaklanmaktadır. Ekinezya bitkisinin ise çiçekleri, gövdesi, yaprakları ve kökleri kullanılabilmektedir. İçeriğindeki A, B2, C ve E vitaminlerinin yanı sıra çeşitli mineraller bakımından da zengin olan ekinezya, özellikle içerdiği polisakkaritler nedeniyle bağışıklık sistemi üzerinde çok güçlü etkilere sahip olmaktadır.

VİRAL ENFEKSİYON VE İLTİHAPLANMAYI ÖNLER

Adaçayının Akdeniz bölgesine özgü "Salvia Officinalis" türü ile ekinezyanın üç türü, kış aylarının gelmesi ile birlikte toplumun büyük bir kısmını etkisi altına alan kış hastalıklarının önlenmesi ya da hastalık semptomlarının azaltılması için kullanılmaktadır. Aynı zamanda bakteriyel ve viral enfeksiyonlar ile iltihaplanmanın önlenmesinde etkili pek çok yararlı bileşik içermektedir.

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