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Omağ Developments’ten aylarca maaş alamayan 120 işçi Polis'e gitti!

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Omağ Developments’ten aylarca maaş alamayan 120 işçi Polis'e gitti!
Omağ Developments’ten aylarca maaş alamayan 120 işçi Polis'e gitti!

Asgari Ücret yaşamak için zaten yeterli bir ücret değilken, özellikle üçüncü dünya ülkelerinden gelen işçilerin kaçak çalıştırılıp ödenmemesi, kölelik sisteminin kktc’de halen sürdüğünü kanıtlar nitelikte…

Kıbrıs’ın kuzeyinde inşaat sektöründe çalışan 120’ye yakın işçi, aylardır maaş alamıyor. Omağ Developments’e ait inşaatta çalışan işçiler, bu sabah Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne gitti.

Halkın Sesi’nin haberine göre, işçiler, bugün sabah saatlerinde Kermiya bölgesinden yürüyerek Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne şikayete gitti.

Yaklaşık 120 civarında çoğunluğu Pakistan kökenli işçinin çalıştıkları yerde aylardır paralarını alamadıkları gerekçesiyle polise şikayete gittiği bildirildi.

GazeddaKıbrıs’ın edindiği bilgiye göre, bahsi geçen işçilerin Omağ Developments’e ait bir inşaatta, taşeron bir şirkete kayıtlı çalıştığı, işçilerin şirket tarafından “durdurulmak” istendiği ancak Sosyal Sigortalar’ın şikayet sonrasında durdurmaya müsaade etmediği de belirlendi.

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