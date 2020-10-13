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Omuz Ağrısını Tetikleyen 6 Neden !

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Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç.Dr.Ahmet İnanır konu hakkında önemli bilgiler verdi.
Omuz Ağrısını Tetikleyen 6 Neden !

Tüm eklemlerin arasında, omuz eklemi vücudumuzun en hareketli eklemidir. Omuz eklemi; çalışma hayatı, spor faaliyetleri ve gündelik işlerde büyük avantaj sağlayan aynı zamanda travmaya da açık bir eklemdir. Bazı faktörler var ki omuz ekleminde ağrılara neden olur.

 

Omuz ağrısına neden olan en sık görülenler sebepler ve tedavileri;  

 

Kas Ağrıları:

Fibromiyalji Sendromu, Miyofasiyal ağrı sendromu başta olmak üzere çeşitli çevresel kas problemleri omuz ağrısına neden olabilmektedir.

 

Kas ve Sinir Sıkışması:

Boyun fıtıkları (C4-7), Brakial pleksus nöropatileri, Torasik Outlet Sendromu, Refleks Sempatik Distrofi omuz ağrısı yapabilmektedir. İmpingement sendromu  humerus başı ile korokoakromial ark arasında, supraspinatus kas tendonu, bisipital tendon ve subakromial bursanın sıkışması ve inflamasyonu sonucu gelişebilmektedir. Akromioklavikuler eklem patolojileri, osteofitler, bursit,  proksimal humerus kırığı, kifoz, skolyoz ve akromionun ön 1/3 yapısal değişikliği de sıkışmaya katkı sağlayabilmektedir.

 

Labrum (Kapsül) Yırtıkları: 

Genellikle  labrumda görülen yırtıklar nedeniyle labrum  görevini yapamaz ve omuz instabilitesi gelişir. Bu durum akut travmalara bağlı gelişen omuz çıkıkları esnasında ortaya çıkar ve ilerki zamanlarda çıkıkların tekrarlaması nedeniyle labrum ve eklem yüzeylerinde daha fazla lezyon meydana gelebilir. Travmaya bağlı olmayan omuz instabilitesi de gelişebilmektedir. Bu durum omuz etrafındaki tendon, bağ ve kasların gevşekliğine bağlı olarak gelişen çıkıklar nedeniyle oluşabilmektedir. Bu şekil omuz instabilitesinde bir labrum yırtığı eşlik etmeyebilir.

 

Kas Yırtıkları:

Özellikle rotator cuff adı verilen kas grubunun bir üyesi olan supraspinatus kası başta olmak üzere kas yırtıkları da omuz ağrı ve kısıtlılığı yapan nedenler arasındadır. Biseps kas tendinitleri, kalsifik tendinitler de ağrıya neden olabilmektedir.

 

Donuk Omuz:

Donuk omuz sendromu (adesiv kapsülit) omuz eklem kapsülü ile eklem eklem sinovyasının beraber inflamasyonu sonucu başlangıçta omuz ağrısı ile başlayıp, omuz hareket kabiliyetinin kısıtlanmasına kadar ilerleyen bir tablodur. Genellikle bir omuzda gelişmekle beraber iki omuzu da tutabilmektedir. Çarpma, düşme gibi travmalar sonucunda omuzun uzun süre sabit tutulmuş olması bu hastalığı tetikleyebilir. Omuz kireçlenmesi, travma sonrası uzun süre istirahatte tutma, diyabet, kalp hastalığı ve akciğer hastalıkları donuk omuz gelişmesine zemin hazırlayabilmektedir.

 

Omuz Eklemi Patolojileri:

 Omuz ekleminin glenohumeral osteoartriti(kireçlenme), osteokondral lezyonlar, akromiyoklavikuler eklem osteoartriti, avasküler nekroz, romatoid artrit, Polimiyaljia romatika,  Psodogut, Gut hastalıları ve Skapulotorasik eklem patolojileri omuz ağrısı yapabilen hastalık veya bozukluklar arasında sayılabilir.

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