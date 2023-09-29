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Ön izin çıkarmak için insanları dolandırdı

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Lefkoşa’da meydana gelen sahte evrak düzenlenmesi olayında bir şahsı dolandıran Pakistanlı A.G yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Ön izin çıkarmak için insanları dolandırdı

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Rifat Üzümlüler, zanlı hakkındaki olguları aktardı.  

Polis, 19 Eylül 2023 tarihinde Lefkoşa’da zanlının dolandırmak kastı ile A.S'nin Pakistan’daki arkadaşına ön izin çıkaracağı gerekçesi ile bir bankaya ait sahte banka teminat mektubunu düzenleyip, A.S'den  bin 500 Euro nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiğini söyledi.

Polis, şikayetin 26 Eylül 2023 tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu zanlının aynı yöntemle Bangladeşli bir şahsı daha dolandırıp, bin dolar aldığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis,   alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının soruşturma amaçlı 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının  6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. 

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