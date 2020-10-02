  • BIST 1.147
  • Altın 474,982
  • Dolar 7,7257
  • Euro 9,0494
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1576 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 22 kişi taburcu edildi

Onedio Çekilişi Başladı: Mobil Uygulamamızı İndiren Bir Kişiye Xiaomi Redmi Note 9 Pro Veriyoruz!

»
Konumuz belli lafı uzatmaya çok gerek yok... Katılımı oldukça basit olan bu çekilişte şanslı bir kişiye Xiaomi Redmi Note 9 Pro 128 GB akıllı telefon veriyoruz!
Onedio Çekilişi Başladı: Mobil Uygulamamızı İndiren Bir Kişiye Xiaomi Redmi Note 9 Pro Veriyoruz!

Çekilişin kazananı olmak istiyorsan buraya tıklayabilir ya da hemen aşağıdan hızlıca katılabilirsin!

Çekiliş 1 Ekim 2020’de başlayacak ve 11 Ekim 2020 Pazar günü saat 23:59’da son bulacak. Çekiliş sonuçlarını ise 12 Ekim 2020 Pazartesi günü Onedio web sayfasından ve Onedio Instagram hesabından duyuracağız.

Geriye kalan bütün detaylar hemen aşağıda!
 

Yapmanız Gerekenler

Mobil telefonunuzdan aşağıda yer alan kayıt yöntemlerinden bir tanesini seçerek uygulamaya giriş yapın.

Gleam üzerinden sırasıyla aşağıdaki adımları takip edin!

1. Onedio Mobil Uygulamasını İndir! butonuna tıklayın,

2. iPhone kullanıcısıysanız App Store’dan, Android kullanıcısıysanız Google Play Store’dan Onedio mobil uygulamasını indirin,

3. Onedio Resmi Instagram hesabını takip edin, 

4. Onedio Resmi Instagram hesabındaki çekiliş gönderisini beğenin,

5. Çekiliş gönderisinin altına bir arkadaşınızı etiketleyin*

*Yaptığınız her etiketleme katılım şansınızı o kadar artıracaktır! 


Katılım Şartları ve Uyarılar
 

  • Onedio çalışanlarının, arkadaşlarının ve yakınlarının çekilişe katılımları geçersiz sayılacaktır.
     
  • Katılımlar 1 Ekim 2020’de başlar, 11 Ekim 2020 Pazar günü saat 23:59’da son bulur. Çekiliş sonuçları 12 Ekim 2020 Pazartesi günü Onedio web sayfasından ve Onedio Instagram hesabından duyurulacaktır.
     
  • Kazandığına dair e-postayı alıp, 7 gün içerisinde yanıt vermeyen kişiler hakkını kaybedecektir. Bu durumda ödül yedek katılımcılara devredecektir.
     
  • Ödül kazanan kişiye kargo yoluyla ulaştırılacaktır.
     
  • Çekilişe katılabilmek için 18 yaşından büyük olmak gerekmektedir. 18 yaşından küçük kişiler ne yazık ki kampanyaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar bile ödülü verilmez.
     
  • Çekiliş hakkını korumak için katılımcıların Onedio Mobil Uygulamasını cihazlarından kaldırmamaları gerekmektedir. 
     
  • Çekilişe yalnızca Türkiye’de ikamet eden kişiler katılabilir.
Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilim insanları, sıcaktan demirin buharlaştığı bir öte gezegen keşfetti30 Eylül 2020 Çarşamba 14:10
  • iPhone 12 Pro özel tasarımıyla ön siparişe açıldı!29 Eylül 2020 Salı 15:20
  • Video oyunları sosyal mesafe döneminde sosyalleşmenin en iyi yolu29 Eylül 2020 Salı 14:50
  • 226 farklı uygulamadan şifrenizi çalabilen Android yazılımı tespit edildi29 Eylül 2020 Salı 13:30
  • Bilim İnsanları, Mars'ın Yüzeyinin Altında Birçok Göl Keşfetti29 Eylül 2020 Salı 13:10
  • Akıllı Telefonların Ortalama Satış Fiyatları Yüzde 10 Arttı28 Eylül 2020 Pazartesi 12:30
  • Windows XP kullanıcıları dikkat! Kaynak kodları sızdırıldı!28 Eylül 2020 Pazartesi 09:03
  • NASA resmen duyurdu! Uzayda bugüne kadarki en tehlikeli harekete hazırlanıyorlar28 Eylül 2020 Pazartesi 08:45
  • Dünyanın En Önemli Akü Buluşmasında AKO Akü’ye Yoğun İlgi26 Eylül 2020 Cumartesi 13:30
  • 108 Megapiksel ve tam ekran deneyimi: Smartisan25 Eylül 2020 Cuma 13:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti