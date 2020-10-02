Onedio Çekilişi Başladı: Mobil Uygulamamızı İndiren Bir Kişiye Xiaomi Redmi Note 9 Pro Veriyoruz!

Çekilişin kazananı olmak istiyorsan buraya tıklayabilir ya da hemen aşağıdan hızlıca katılabilirsin!
Çekiliş 1 Ekim 2020’de başlayacak ve 11 Ekim 2020 Pazar günü saat 23:59’da son bulacak. Çekiliş sonuçlarını ise 12 Ekim 2020 Pazartesi günü Onedio web sayfasından ve Onedio Instagram hesabından duyuracağız.
Geriye kalan bütün detaylar hemen aşağıda!
Yapmanız Gerekenler
Mobil telefonunuzdan aşağıda yer alan kayıt yöntemlerinden bir tanesini seçerek uygulamaya giriş yapın.
Gleam üzerinden sırasıyla aşağıdaki adımları takip edin!
1. Onedio Mobil Uygulamasını İndir! butonuna tıklayın,
2. iPhone kullanıcısıysanız App Store’dan, Android kullanıcısıysanız Google Play Store’dan Onedio mobil uygulamasını indirin,
3. Onedio Resmi Instagram hesabını takip edin,
4. Onedio Resmi Instagram hesabındaki çekiliş gönderisini beğenin,
5. Çekiliş gönderisinin altına bir arkadaşınızı etiketleyin*
*Yaptığınız her etiketleme katılım şansınızı o kadar artıracaktır!
Katılım Şartları ve Uyarılar
- Onedio çalışanlarının, arkadaşlarının ve yakınlarının çekilişe katılımları geçersiz sayılacaktır.
- Katılımlar 1 Ekim 2020’de başlar, 11 Ekim 2020 Pazar günü saat 23:59’da son bulur. Çekiliş sonuçları 12 Ekim 2020 Pazartesi günü Onedio web sayfasından ve Onedio Instagram hesabından duyurulacaktır.
- Kazandığına dair e-postayı alıp, 7 gün içerisinde yanıt vermeyen kişiler hakkını kaybedecektir. Bu durumda ödül yedek katılımcılara devredecektir.
- Ödül kazanan kişiye kargo yoluyla ulaştırılacaktır.
- Çekilişe katılabilmek için 18 yaşından büyük olmak gerekmektedir. 18 yaşından küçük kişiler ne yazık ki kampanyaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar bile ödülü verilmez.
- Çekiliş hakkını korumak için katılımcıların Onedio Mobil Uygulamasını cihazlarından kaldırmamaları gerekmektedir.
- Çekilişe yalnızca Türkiye’de ikamet eden kişiler katılabilir.
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