Şirketin bu yıl OnePlus 8 Pro modelini piyasaya sürmeyeceği iddia ediliyor.

Güvenilir kaynaklar arasında yer alan Ishan Agarwal, OnePlus 8T tanıtım tarihi ile ilgili açıklamada bulundu. Yeni model ile birlikte yeni bir kablosuz kulaklık modelinin piyasaya sürülmesi bekleniyor.

OnePlus 8T tanıtım tarihi sızdırıldı

Geçtiğimiz günlerde etkinliğin OnePlus Nord modeli etkinliğine benzeyeceği ve sadece çevrimiçi etkinlik düzenleneceği iddia edilmişti. Ayrıca uygun fiyatlı Buds Z TWS kablosuz kulaklıkların da yeni model ile birlikte tanıtılacağı iddia ediliyor.

OnePlus 8 modelinden farklı olarak 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip olması beklenen yeni cihaz, 6.55 inçlik bir AMOLED ekran ile karşımıza çıkacak. 4.500 mAh batarya kapasitesi ve 65 W hızlı şarj desteği ile gelmesi beklenen cihaz gücünü Snapdragon 865 modelinden alacak.

8 GB / 12 GB RAM ve 128 GB / 256 GB depolama seçenekleri ile piyasaya sürülecek olan OnePlus 8T modeli 32 Megapiksel özçekim kamerası ile gelecek. Arka kamera diziliminde OnePlus 8 modelinden farklı olarak 5 Megapiksel makro lens ve 2 Megapiksel derinlik algılayıcı yer alacak. 4K 60 FPS ve 1080P 240 FPS çekim imkanı sunacak olan model, günümüz standartlarını fazlasıyla karşılayacak.

Yeni modelin 14 Ekim 2020‘de tanıtılacağı Ishan Agarwal tarafından sızdırıldı.