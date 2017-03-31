Onlar aslında her şeyin farkında...

Google, ne kadar porno izlediğinizi biliyor ve gülücük gönderiyor...

Google’ın internet tarayıcısı Chrome en çok kullanılan internet tarayıcısı olarak liderliğini uzun süredir kimseye kaptırmadı. Chrome’un kullanıcılara sunduğu pek çok özellik bulunuyor ki bunlardan biri de gizli modada gezinti. Gizli mod, internet geçmiş kaydı tutmadan internette gezinmenize olanak sağlıyor. Yani özel programlar kullanılmadığı taktirde başkalarının hangi sitelere girdiğinizi öğrenmelerine engel oluyor. Tabii tahmin edilebileceği gibi bu özellik çoğunlukla porno sitelere girmek için kullanılıyor?

GOOGLE GİZLİ GEZİNTİYİ PORNO İÇİN KULLANDIĞINIZI BİLİYOR!

Chrome’da keşfedilen yeni bir özellik gösteriyor ki Google da gizli modun porno için kullanıldığını biliyor ve gizli modda çok fazla sekme açanlara ufak bir mesaj gönderiyor. Bilindiği gibi Chrome’un mobil uygulamasında açtığınız sekmelerin sayısı sağ üst köşede gösteriliyor. Gizli moda geçtikten sonra 100 sekme açarsanız sayaçtaki rakamların yerine göz kırpan gülücük ifadesi geliyor. Yani bu ;) ifade ile Google ne yaptığınızı biliyorum diyor.

ESPRİNİN NEDENİ

Bu esprili mesajın nedeni büyük ihtimalle sadece kullanıcılara mesaj göndermek değil. Büyük ihtimalle sayaç üç haneli rakamları göstermeyecek şekilde tasarlanmış bu yüzden üç haneye geçince sayı gösterilemeyeceği için kullanıcılara esprili bir mesaj verilmesi düşünülmüş. Siz de cep telefonunuzda gizli modda iken 100 tane boş yeni sekme açarak bunu deneyebilirsiniz.