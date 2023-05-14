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OnlyFans’ta içerik üretenlerin sayısı yüzde 40 arttı

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Erotik içeriklerin para karşılığı paylaşıldığı bir platform olan OnlyFans'ta geçen yıl içerik üretenlerin sayısı yüzde 40 artarak 3 milyonun üzerine çıktı. CEO Ami Gan, OnlyFans'ın küresel bir işletme olduğunu söyledi.
OnlyFans’ta içerik üretenlerin sayısı yüzde 40 arttı

Erotik ve pornografik içeriklerin para karşılığı paylaşıldığı bir platform olan Onlyfans'ın üst yöneticisi (CEO) Ami Gan, geçen hafta Rio de Janeiro’daki Web Zirvesi’nde platformla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gan, OnlyFans’taki içerik üreticilerin sayısının geçen yıl yüzde 40 artarak 3 milyonun üzerine çıktığını belirtirken OnlysFans’ın küresel bir işletme olduğunu ve 100’den fazla ülkede olduklarını belirtti.

Gan, “Platforma katılan fanların yanı sıra içerik oluşturucularda da büyük bir artış olduğunu fark ettik ve buna dayanarak OnlyFans’ın küresel bir işletme olduğunu düşünüyoruz. 100’den fazla ülkede bulunuyoruz” dedi.

BÜYÜMEYİ ARTIRMAYI AMAÇLIYORLAR

Şirket, kullanıcı sayısını daha da artırmak için Latin Amerika ve Avustralya’da büyümeyi amaçlıyor.

Latin Amerika’nın büyüme hedeflerinin büyük bir parçası olduğunu söyleyen Gan, “Latin Amerika’nın bizim için çok büyük bir büyüme bölgesi olduğunu ve içerik oluşturucuların küresel bir kitleye ulaşma fırsatı olduğunu görüyoruz” dedi.

Gan, 2021’de 1 milyar dolara yakın geliri olan OnlyFans’ın Avustralya ve Avrupa’nın bazı bölgelerini de büyüme bölgeleri olarak belirlediğini söyledi.

Onlyfans'ın sahibi Leo Radvinsky 2020’den bu yana platformdan 500 milyon dolardan fazla kazanç sağladı.

Radvinsky, 2018'de OnlyFans'ı satın almadan önce servetini çevrimiçi pornografi ve canlı video sektöründe kazanmıştı. Satın alımdan sonra şirketin kurucuları girişimci Tim Stokely, ve babası eski bankacı Guy Stokely şirketten ayrıldı.

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