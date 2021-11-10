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Önü Samsung, Arkası Apple: iPhone 14 Pro İçin İlk Konsept Paylaşıldı

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Paylaşılan yeni konsept görüntülerine göre iPhone 14; yeniliklere ek olarak zamanının efsanesi eski bir modelden de izler taşıyacak.
Önü Samsung, Arkası Apple: iPhone 14 Pro İçin İlk Konsept Paylaşıldı

Önümüzdeki Eylül'e, yani yeni iPhone 14'ün piyasaya sürülmesine yaklaşık olarak on ay var ve gelecek yılın modellerinin nasıl görüneceğini bilmek için de henüz çok erken. Ancak Eylül ayında Apple'ın kamera donanımı mühendisliğinden sorumlu başkan yardımcısı Graham Townsend, GQ dergisine Apple'ın, her yıl iPhone'da hangi özelliklerin olacağını üç yıl önceden belirlendiğini söylemişti.  

Renderları ve konsept tasarımlarıyla ünlü Waqar Khan, iPhone 14 Pro'nun nasıl görüneceğini düşündüğünü gösterir nitelikte bir video yayınladı. Khan’ın tahminlerine göre iPhone 14’te çentiğin yerine bir kamera gelecek ve kulaklık üst çerçeveye taşınarak; pil yüzdesinin telefonun üst kısmındaki durum çubuğuna geri dönmesine olanak sağlanacak. 

 

 

webtekno.

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