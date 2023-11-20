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OpenAI'da yaşanan krizde yeni perde: CEO'luğa Twitch'in eski yöneticisi getirildi

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Yapay zeka şirketi OpenAI'da ChatGPT'nin yaratıcısı CEO Sam Altman'ın görevden alınması sonrasında yönetim kurulu, CEO olarak Twitch'in eski yöneticisi Emmett Shear'i atadı. Microsoft CEO’su Satya Nadella ise Altman'ın Microsoft'a ait yeni yapay zeka ekib
OpenAI'da yaşanan krizde yeni perde: CEO'luğa Twitch'in eski yöneticisi getirildi

Yapay zeka şirketi OpenAI'da görevden alınan CEO Sam Altman yerine Twitch'in eski yöneticisi Emmett Shear'in atandığı belirtildi.

Bloomberg'in haberine göre şirketin yönetim kurulu yatırımcıların Altman'ın göreve dönmesi yönündeki baskısını görmezden gelerek yeni atamayı gerçekleştirdi.

OpenAI’da kurucu CEO Sam Altman’ın sürpriz bir şekilde görevden alınması sonrası şirketin yatırımcıları ve bazı yöneticileri Altman’ın yeniden göreve getirilmesi için hafta sonu boyunca çalışmalarını sürdürdü.

Microsoft ve diğer bazı yatırımcılar Cuma günü görevden alınan Altman’ın yeniden CEO’luk görevine getirilmesi için yönetim kuruluna baskı yaptı. 

YATIRIMCILAR BASKI YAPTI

ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI şirketinde CEO Sam Altman'ın görevden alınması sektörde büyük sürpriz olarak algılanırken, Microsoft ve OpenAI şirketinin yatırımcıları bu karardan geri dönülmesini istedi.

CNBC'nin haberine göre görüşmeler gizli olduğu için adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak, Microsoft, Tiger Global ve girişim sermayesi şirketi Thrive Capital'in, Altman'ı yeniden göreve getirmek istedi.

CEO’luk görevine geri dönmeye açık olan Altman ise mevcut yönetim kurulu üyelerinin tasfiyesini talep ettiği belirtildi. Altman’ın yerine geçici olarak CEO’luğa atanan Mira Murati de Altman’ın dönüşünü destekleyenler arasında yer aldı.

Ancak yönetim kurulu karardan geri adım atmadı. 

ALTMAN, MICROSOFT'A KATILIYOR 

Microsoft CEO’su Satya Nadella, OpenAI kurucu ortağı Sam Altman'ın geçen hafta kovulmasının ardından Microsoft’un yeni şirket içi yapay zeka ekibine liderlik edeceğini açıkladı. 

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