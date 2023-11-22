OpenAI'nin kovduğu CEO'su Sam Altman görevine geri dönüyor

Altman, teknoloji şirketinden alındıktan sonra Microsoft'a geçeceğini açıkladı. OpenAI çalışanları, Altman'ın geri dönmemesi durumunda istifaya hazır olduklarını ifade etti

OpenAI'nin kurucu ortağı Sam Altman, yönetim kurulu tarafından CEO'luk görevinden alındıktan yalnızca birkaç gün sonra görevine geri döneceğini açıkladı.

Açıklamayı onaylayan OpenAI tarafı da teyit ettiği anlaşmanın "prensipte" yeni bir yönetim kurulu üyesinin atanmasını içerdiğini belirtti.

Altman, eski adı Twitter olan X'te yayınladığı mesajda "OpenAI'ye geri dönmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.

Firmanın "Microsoft ile güçlü ortaklığı" üzerine inşa edileceğini de sözlerine ekleyen Altman, "OpenAI'yi seviyorum ve son birkaç gündür yaptığım her şey bu ekibi ve misyonunu bir arada tutmaya hizmet etti." ifadelerini kullandı. OpenAI'nin en büyük yatırımcısı olan Microsoft'un yönetim kurulunda üyesi bulunmuyor.

700 çalışandan yönetime 'tehdit' mektubu

Teknoloji şirketinde yönetim kurulu tarafından cuma günü görevden alınan Altman, haftasonu Microsoft'ta başlayacağını duyurmuş, ardından da OpenAI'nin 700 çalışanı yönetime mektup yazarak Altman'ın görevine geri getirilmemesi durumunda istifa etmekle tehdit etmişti.

Mektubu imzalayanlar arasında Altman'ın görevine son verilmesinde olumlu oy kullanan şirket kurucularından Sutskever'in olması dikkati çekmişti. Pazatesi günü Sutskever mektuba imza attığını belirterek Altman'a karşı yanlış kararından dolayı özür dilemişti.

Yönetim kurulu kısmen yeniden oluşturulacak

Altman'ın görevden alınmasının ardından kurucu ortaklardan Greg Brockman da istifa etmiş ve yıldız yapay zeka şirketinde kaos daha da derinleşmişti.

Brockman da X'te yaptığı bir paylaşımda firmaya geri döneceğini söyledi.

OpenAI'nin geçici CEO'su olarak atanan Emmett Shear, yaklaşık "72 saatlik çok yoğun bir çalışmanın" ardından Altman'ın dönüşünden "derin bir memnuniyet" duyduğunu söyledi.

OpenAI ise Altman'ın teknoloji şirketine geri dönmesini prensipte kabul ettiğini ve kendisini görevden alan yönetim kurulunu kısmen yeniden oluşturacağını söyledi.

Kurula eski Salesforce eş CEO'su Bret Taylor ve eski ABD hazine sekreteri Larry Summers'ın mevcut direktör Adam D'Angelo'ya katılacağını söyledi.

OpenAI'deki liderlik savaşı Cuma günü yönetim kurulunun Altman'ın liderliğine olan "güvenini kaybettiğini" söyleyerek onu kovduğunu açıklamasıyla başlamıştı.