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Öpücük hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?

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Halk arasında öpücük hastalığı olarak bilinen Enfeksiyöz mononükleoz (mono) virüsü internette en çok aratılan konuların başında geliyor.
Öpücük hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?

Enfeksiyöz mononükleoz (mono) virüsü yani halk arasında “öpücük hastalığı” okullarda en sık görülen hastalıkların başında geliyor. İşte bebek sahibi annelerden de sık sık duyduğumuz öpücük hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? sorusunun cevabı…

Halk arasında öpücük hastalığı olarak bilinen Enfeksiyöz mononükleoz (mono) virüsü öpüşürken ya da öksürük ve hapşırığa maruz kalındığında tükürük yoluyla bulaşan hastalıktır. 

Öpücük hastalığı, yani infeksiyöz mononükleoz (İM), daha çok çocuk ve genç erişkinlerde rastlanan, boğaz ağrısı ve lenf bezlerinde büyümeyle kendini gösteren bir hastalıktır. Ebstein Barr virüsü (EBV) tarafından oluşturulan enfeksiyon, tükürük ve boğaz salgısıyla çıkarılır, yakın temasla (öpücük), kan yoluyla veya enfeksiyonlu eşyalarla kişiden kişiye geçer.

İnfeksiyöz mononükleoz, her iki cinsiyette ve yılın her mevsiminde görülür. Virüs, tükürük ve salyayla çıkarılarak ve yakın temas ile bulaştırılarak, boğaz mukozasından vücuda girer. Önce boğaza ve tükürük bezi hücrelerine, daha sonra da gırtlakta bulunan duyarlı B lenfositlere ulaşır. Uzmanlar "çocuklarınızı çok öpmeyin, öptürmeyin" uyarısında bulunuyor.

ÖPÜCÜK HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

Özellikle çocukluk çağında; lenf bezlerinde büyüme, bademcik iltihabı gibi tipik bulguların yanı sıra boğaz iltihabı, kulak iltihabı, karın ağrısı ve ishal gibi belirtilere de neden olabilir. Genç ve erişkinlerde ise yüksek ateş, boğaz ağrısı, lenf bezlerinde şişme ve kanda atipik hücreler görülür. Genellikle 3-5 gün kadar süren halsizlik, iştahsızlık, bulantı, batında dolgunluk hissi, kas ağrıları, ateş basması, üşüme, titreme, terleme gibi belirtileri görülebilir. Hastalar en sık boğaz ağrısı şikayetiyle doktora başvururlar. Hastaların büyük bir çoğunluğunda öğleden sonra 40 dereceyi bulan ateş görülür. Ateşli dönem, ortalama 10-14 gün kadar sürer. Bademcikler büyük, boğaz kızarık görünümlü ve bezen beyaz zar ile kaplı olabilir. Boğaz ağrısı şikayeti 7-10 gün kadar devam eder.

Nörolojik komplikasyonlardan olan beyin iltihapları, bu yolla ölümlerin en önemli nedeni olmasına rağmen, vakaların büyük kısmı iyileşmeyle sonlanır. Hastalıkla ilgili aşı çalışmaları var ancak henüz uygulanan bir bağışıklama yolu yoktur.

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