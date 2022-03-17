Orban: Ukrayna'dan önümüzdeki hafta daha büyük bir göç dalgası bekliyoruz

Sputnik'teki habere göre ülkesinin Romanya ve Ukrayna sınırılarına yakın bir sınır geçiş noktasını ziyaret eden Orban, sığınmacı akınına karşı gelecek hafta buraya daha fazla sınır muhafızı yerleştirileceğini söyledi.
Sputnik'teki habere göre ülkesinin Romanya ve Ukrayna sınırılarına yakın bir sınır geçiş noktasını ziyaret eden Orban, sığınmacı akınına karşı gelecek hafta buraya daha fazla sınır muhafızı yerleştirileceğini söyledi.
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