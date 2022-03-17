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Orban: Ukrayna'dan önümüzdeki hafta daha büyük bir göç dalgası bekliyoruz

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Facebook sayfasında yayınladığı videoda Ukrayna'da önümüzdeki hafta "daha büyük bir göç dalgası" beklediklerini söyledi.
Orban: Ukrayna'dan önümüzdeki hafta daha büyük bir göç dalgası bekliyoruz

 

Sputnik'teki habere göre ülkesinin Romanya ve Ukrayna sınırılarına yakın bir sınır geçiş noktasını ziyaret eden Orban, sığınmacı akınına karşı gelecek hafta buraya daha fazla sınır muhafızı yerleştirileceğini söyledi.

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