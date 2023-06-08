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Orta dereceli okullarda karneler bugün dağıtıldı, yaz tatili başladı

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Orta dereceli okullarda karneler bugün dağıtıldı, yaz tatili başladı.
Orta dereceli okullarda karneler bugün dağıtıldı, yaz tatili başladı

Geçen yıl eylül ayında başlayan ders yılı, bütünleme ve sorumluluk sınavları haricinde tamamlanmış oldu. 

 

27 bini aşkın öğrencinin eğitim gördüğü orta dereceli okullarda bu sabah, hem karne alan öğrenciler hem de karneleri dağıtan öğretmenler, heyecanlı anlar yaşadı. Öğrenciler, bir yıllık çalışmalarının sonucunu, yıl sonu karnelerine yansıyan puanlar ve değerlendirmelerle aldı.

Karne notları iyi olan öğrenciler sevinçle yaz tatiline başlarken, düşük notları olanlar önümüzdeki günlerde yapılacak bütünleme ve sorumluluk sınavlarında daha iyi notlar almak için çalışacak. 

 

-27 bini aşkın öğrenci, 2 bin 400 öğretmen

KKTC’de 2022-23 Öğretim Yılında Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 37’si kamu, 12’si özel okul olmak üzere toplam 49 orta dereceli okulda yaklaşık 23 bin ortaokul ve lise öğrencisi öğrenim gördü.

 

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 12 okulda ise yaklaşık 4 bin meslek lisesi öğrencisi ve Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezi'nde öğrenim gören yaklaşık 400 öğrenci var. 

Bu okullarda 2 bin 400 öğretmen görev yapıyor. 

 

-Bütünleme ve sorumluluk sınavları

 

Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okulların 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Kapanış Dönemi Akademik Çalışma Takvimi’ne göre, bütünleme ve sorumluluk sınavları 12-16 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

 

Meslek liselerine başvurular, 16 Haziran Cuma günü başlayacak ve 21 Haziran Çarşamba günü sona erecek.

 

-Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Giriş Sınavları 19-20-21 Haziran’da

 

Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Giriş Sınavları, 19-20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak.

 

-Diploma törenleri

Ortaokul diploma törenleri 19-22 Haziran, lise diploma törenleri ise 21-26 Haziran tarihleri arasında 4 gün boyunca düzenlenecek.

Orta dereceli okullara gelecek eğitim yılı için öğrenci kayıt işlemleri 22-26 Haziran tarihleri arasında 3 gün boyunca yapılacak.

-BEAL ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı 24 Haziran’da

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı ise 24 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

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