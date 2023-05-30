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Ortak zemin federasyon

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, Liberal Demokrasi Hareketi ile görüştü.
Ortak zemin federasyon

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, Liberal Demokrasi Hareketi ile görüştü. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen görüşmede, CTP Gençlik Örgütü yöneticileri ile Liberal Demokrasi Hareketi yöneticileri görüş alışverişinde bulundu. Gençlik sorunları yanında ekonomik sorunların da ele alındığı görüşmede, iki örgütün ekonomik sorunların çözümü noktasında farklı yaklaşımlara sahip olmakla birlikte, gençlerin geleceğini yakından ilgilendiren Kıbrıs Sorununda federal temelde bir çözüm için ortak mücadele edilebileceği konusunda mutabakata varıldı. Ayrıca insan hak ve özgürlükleri kapsamında iki örgütün ortak çalışmalar yapılabileceği ve bu yönde iş birliği süreçlerinin geliştirilebileceği konusunda da görüş birliği sağlandı. İki örgüt yakın zamanda yeniden bir araya gelerek birlikte çalışma yapma kararı aldı.

 

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