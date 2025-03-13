Ortaklık bitti, tehditle devir formlarını imzalattılar: 2 tutuklu

Gazimağusa’da 11 Mart 2025 tarihinde M.A.(E-35), G.K.(E-46) ile aralarındaki iş ortaklığının sona ermesi nedeniyle hissedarları oldukları iki ayrı şirketin hisseleri ile G.K. adına kayıtlı olan araç ve İskele’de bulunan ikametgahın kendi adına geçmesi için, İ.M.(E-42) ile birlikte G.K.’yi tehdit ederek, şirketlere ait hisse forumları ile araç devir formunu imzalattıkları tespit edildi.
Polisten verilen bilgiye göre, yürütülen ileri soruşturmada, M.A. ve İ.M. tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.
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