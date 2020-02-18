  • BIST 119.574
  • Altın 312,274
  • Dolar 6,0555
  • Euro 6,5509
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Osman Kavala hakkında yeniden gözaltı kararı

»
Osman Kavala hakkında yeniden gözaltı kararı
Osman Kavala hakkında yeniden gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Osman Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi.

Gezi Parkındaki olaylara ilişkin yargılanan Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın beraatine karar verilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, beraat kararına yönelik itiraz için mahkemeye süre, tutum dilekçesi verdi.

Başsavcılık, gerekçeli karar yazılana kadar itiraz hakkının saklı tutulmasını talep etti. 

Kavala hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Osman Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı verdi.

7 firari sanığın dosyası ayrılmıştı

Firari sanıklar Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyalarının ayrılmasını kararlaştıran mahkeme, bu sanıklar haklarındaki yakalama kararlarını kaldırdı.

Mahkeme, bu sanıklar hakkında ifadelerinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkardı.

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İmamoğlu'ndan Gezi yorumu: Şehrin yeşilini, doğasını savunan herkese selam olsun18 Şubat 2020 Salı 16:48
  • Mücella Yapıcı: Demek ki neymiş; Gezi yargılanamazmış!18 Şubat 2020 Salı 15:46
  • Gezi davası kararı açıklandı18 Şubat 2020 Salı 14:51
  • Bahçeli’den Akıncı’ya yeniden eleştiri: “Karanlık emellerin tecrübe ve deşifresi”18 Şubat 2020 Salı 13:52
  • Türk ve Rus heyetlerinin İdlib konusunda ikinci gün görüşmeleri başladı18 Şubat 2020 Salı 11:13
  • Çavuşoğlu'ndan, Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın "Müslüman Yunan Azınlık" Açıklamalarına Tepki18 Şubat 2020 Salı 11:08
  • Gezi Davası'nda karar duruşması18 Şubat 2020 Salı 10:44
  • IŞİD'in infazcısı Bursa'da yakalandı: Doğal gaz servisinde çalışıyormuş18 Şubat 2020 Salı 10:26
  • Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 5 kuruşluk dava18 Şubat 2020 Salı 10:22
  • Abdullah Gül: Parlamenter sistem daha doğru18 Şubat 2020 Salı 10:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti