Osman Kavala hakkında yeniden gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Osman Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi.
Gezi Parkındaki olaylara ilişkin yargılanan Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın beraatine karar verilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, beraat kararına yönelik itiraz için mahkemeye süre, tutum dilekçesi verdi.
Başsavcılık, gerekçeli karar yazılana kadar itiraz hakkının saklı tutulmasını talep etti.
Kavala hakkında gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Osman Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı verdi.
7 firari sanığın dosyası ayrılmıştı
Firari sanıklar Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyalarının ayrılmasını kararlaştıran mahkeme, bu sanıklar haklarındaki yakalama kararlarını kaldırdı.
Mahkeme, bu sanıklar hakkında ifadelerinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkardı.
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