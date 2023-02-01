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Osman Salman, hayatını kaybetti

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Osman Salman, hayatını kaybetti
Osman Salman, hayatını kaybetti

Çevresinde çok sevilen biri olan Osman Salman, hayatını kaybetti.

Salman’ın vefatı başta aile yakınları olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Salman’ın cenazesi 2 Şubat Perşembe (yarın) öğle namazını müteakip Güvercinlik Köyü Kabristanlığı’na defnedilecek.

Öte yandan, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası’ndan yapılan paylaşımda değerli üyelerimiz, Gurbet Salman Artun, Songül Salman Akyıldız, Fatma Salman Avşar, Mustafa Salman Ve Gelini Fatoş Avcil Salman’ın değerli babaları Osman Salman’ın vefatını öğrenmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Merhuma Allahtan rahmet, yaslı ailesi ve sevenlerine başsağlığı ile sabırlar dileriz.” ifadelerine yer verildi.

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