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Oxford'lu Bilim İnsanı: Uzaylıları Bulmak İstiyorsak, Dyson Kürelerini Aramalıyız

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Oxford Üniversitesi’nden araştırmacı Anders Sanberg, uzaylıları bulmak için Dyson küreleri olarak bilinen yıldız büyüklüğündeki varsayımsal yapıları aramayı önerdi.
Oxford'lu Bilim İnsanı: Uzaylıları Bulmak İstiyorsak, Dyson Kürelerini Aramalıyız

İnsanlık, binlerce yıldır yaşadığı evrende ondan farklı bilinçli canlılar olup olmadığını merak ediyor, ancak dünya dışı yaşama ilişkin henüz hiçbir kanıt bulunamadı. Oxford Üniversitesi’nden araştırmacı Anders Sanberg, uzaylıları bulmak için Dyson küreleri olarak bilinen yıldız büyüklüğündeki varsayımsal yapıları aramayı önerdi. 1960 yılında ilk kez teoriyi ortaya atan fizikçi Freeman Dyson’a göre, akıllı bir uzaylı türü, bazı uydulara ve gezegenlere yerleştikten sonra, artan popülasyonu nedeniyle çok daha fazla enerji tüketmeye başlayacak ve bunun sonucunda da böyle bir yapıyı ortaya çıkaracak.

Stockholm Üniversitesi'nden hesaplamalı sinirbilim alanında doktora derecesine sahip olan ve şu anda Oxford Üniversitesi Future of Humanity Enstitüsü'nde Kıdemli Araştırma Görevlisi olarak çalışan Anders Sandberg, Vice dergisine dünya dışı yaşam olasılığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"70'LERDE İNSANLIK BUNA HAZIR DEĞİLDİ, ANCAK GÜNÜMÜZDE DURUM DEĞİŞTİ"

Sandberg, insanlığın uzaylıları bulmak için Dyson kürelerini aramasını belirterek, "Freeman Dyson makalesinde aslında, iletişim amaçlı olmayan endüstriyel faaliyetler aramak isteyebileceğimize işaret ediyor. Buna göre, sadece uzaylılar normalde doğada göremeyeceğimiz yapılar yaratıyorlar. Dyson küreleri,  60'larda ve 70'lerde çılgın bir fikirdi. İnsanlar buna gerçekten hazır değildi. Artık günümüzde durum değişebilir” ifadelerini kullandı.

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YILDIZ BOYUTLARINDA BİR SÜPER BİLGİSAYAR

Sandberg, aynı zamanda, herhangi bir gelişmiş uygarlığın önemli miktarda enerjiye ihtiyacı olacağını belirterek, “Dyson küresi yıldız büyüklüğündeki süper bilgisayarın oluşacağı yerdir. Önemli bir soru, Dyson küresinin ne için kullanıldığı... Ve bence çok farklı kullanımlar bulabilirsiniz. Enerji toplama sadece bir tanesidir” dedi.

Space.com'a göre, bir Dyson küresi “sıkı oluşumdaki platformlarla bir yıldızı çevreleyerek” yaşam alanı ve enerji üretimi için “nihai çözüm” haline geliyor. Böylelikle, Dyson küresi, sadece bir toplumun yaşaması için yeterli alan olmakla kalmıyor, aynı zamanda yıldız tarafından bırakılan  tüm enerjiyi de yakalayabiliyor.

 

GÜNEŞ, DÜNYA'NIN BİR YILDA HARCAYABİLECEĞİNDEN BİR TRİLYON KAT DAHA DAZLA ENERJİ ÜRETİYOR

Sanberg’in bildirdiğine göre, Güneş'ten yayılan saniyede 400 septilyon watt, Dünya’nın her yıl kullandığından yaklaşık bir trilyon kat daha fazla enerji üretimi anlamına geliyor.

ANCAK UZUN MESAFELERDE GÖRÜLEBLİR

Sandberg, bu yüzden  bu varsayımsal yapıların çevreledikleri yıldızlardan daha büyük olması gerektiği ve muazzam miktarda ısı ve enerji yayacakları gerçeği göz önüne alındığında, ancak "uzun mesafelerde görülebileceğini” söyledi.

Diğer taraftan, bu varsayımsal uzay temelli yapıların ardındaki bilim, insanlık hiçbir yerde bir tane inşa etmeye hazır olmasa da meyve vermeye başlıyor. Sandberg, bir Dyson küresinin gelişmiş bir yapay zekaya güç sağlayıp sağlayamayacağını da araştırarak, buna “Jüpiter beyni” adını verdi.

Öte yandan, Dyson küreleri fikri ilk olarak 1960 yılında Freeman J. Dyson tarafından ortaya atıldı  ve Science dergisinde yayınlandı. Sandberg, 1999'da konuyla ilgili bir makale yayınladı ve bunun nasıl işe yarayacağına dair bir kavramı tartıştı.

Ardından Dyson 2017 yılında  Fermi'nin paradoksunu çözmeye yardımcı olmak için başka bir makale yazdı ve Dyson kürelerinin muhtemelen geleceği  de kapsayacak şekilde inşa edileceğini belirtti.

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"KIZILÖTESİ IŞIK ARAMAK YETERLİ DEĞİL"

Sandberg, "Bir uygarlık hesaplamayı en üst düzeye çıkarmak istiyorsa, düşük sıcaklıktaki ortamdan yararlanmak için uzak geleceğe kadar tahmin yapmak mantıklı görünüyor. Bu nedenle, yabancı uygarlıkların tezahürlerini gözlemleyememizin nedeni, onların şu anda çoğunlukla hareketsiz olmaları ve sabırla gelecekteki kozmik çağları beklemeleridir.

Bir Dyson küresi aramak için, insanlık onun kızılötesi enerjisini arayabilir, ancak daha iyi bir fikir, 'kürenin boşluklarından sızan normal spektrum artı kızılötesi ışığın yanı sıra olağandışı 'yansıma' aramak olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

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