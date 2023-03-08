Özçınar Emekçi Kadınların Gününü Kutladı

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bugün bölgedeki narenciye fabrikalarını ve paketleme tesislerini ziyaret ederek, çalışanlarla bir araya geldi.

Ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan narenciye sektöründe çalışan emekçi kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Özçınar, kadınlarımızın çok özel olduğunu ve böyle bir günde çalışmalarının ise emeği daha da taçlandırdıklarına dikkat çekti.