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Özdenefe, Büyükkonuk Köy Kadın Kursu’nu ziyaret etti

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Özdenefe, Büyükkonuk Köy Kadın Kursu’nu ziyaret etti
Özdenefe, Büyükkonuk Köy Kadın Kursu’nu ziyaret etti

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Büyükkonuk Köy Kadın Kursu’nu ziyaret etti.

 

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekilleri Şifa Çolakoğlu ve Fide Kürşat’ın da eşlik ettiği ziyarette köy kadınlarının yaptığı el emeği ürünler hakkında bilgiler alındı.

 

Özdenefe, toplumsal yaşama yaptıkları katkının güzel bir örneğini Büyükkonuk’ta gördüklerini ifade ederek, 30 yılı aşkın köy kadınlarının bir arada yaptıkları çalışmaları çok kıymetli bulduklarını söyledi.

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Buna rağmen faaliyet yapılan binada eksiklikler olduğunu tespit ettiklerini dile getiren Özdenefe, kadınların üretime yaptıkları katkıyı güçlendirmek adına bu gibi kursların desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

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