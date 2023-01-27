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Özellikle çocuklar için tehlike taşıyor

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Strep A nedir, belirtileri neler?
Özellikle çocuklar için tehlike taşıyor

Streptokok hastalığı olarak da bilinen “Strep A” birçok ülkede çocuk ölümüne neden oldu. Strep A belirtileri hakkında uyaran uzmanlar boğaz şişmesi, deride kızarıklık ve kaşıntı, kas ağrısı, terleme gibi belirtileri gösteren çocukların okula gönderilmemesini tavsiye etti.

STREP A NEDİR?

Strep A, çok sayıda enfeksiyona neden olabilen A Grubu Streptokok bakterisini ifade ediyor.

Vakalar genellikle hafif geçiyor ancak A Grubu strep ciddi enfeksiyonlara yol açabiliyor.

Strep A nedeniyle bakteriler vücudun derinliklerine inerek akciğerleri, kasları ve kan dolaşımını enfekte ettiğinde ortaya çıktı.

STREP A BELİRTİLERİ NELER?

Strep A semptomları genellikle grip benziyor ve esas olarak bazen “strep boğaz” olarak adlandırılan boğaz ağrısını barındırıyor.

Strep A bakterisi, genellikle insanların boğazına ve derisine yerleşerek zaman zaman soğuk algınlığı ve boğaz şişliğine yol açmasıyla biliniyor. Vücudun bazı bölümlerinde kızarıklık ve deri enfeksiyonunun oluşmasına neden olan bakteriler, bazı vakalarda ciddi komplikasyonlara ve ölümlere yol açabiliyor.

Genellikle hızlı bir şekilde başlayan boğaz ağrısı ve yutkunma ile ağrı. Ateş (38°C veya üstü) Kırmızı ve şişmiş bademcikler, bazen dil üzerinde beyaz lekeler. Yumuşak veya sert damakta küçük kırmızı lekeler. Baş ağrısı. Bulantı ve/veya kusma. Boyunda şişmiş lenf bezleri. Vücut ağrıları ve deride döküntü. Bu hastalıkta viral enfeksiyonlarda daha çok gördüğümüz burun akıntısı, göz kızarıklığı, öksürük, ses kısıklığı, ishal gibi şikayetler genelde olmaz.

STREP A NASIL BULAŞIR?

Strep A aslında insanın florasında hastalık yapmadan zaten bulunur ama burada asıl sorun, flora dışı yerlere bulaştığı zaman yaptığı enfeksiyon ve hasarlardır. Yüksek derecede bulaşıcıdır. Anneden geçen antikorlara bağlı olarak yenidoğanda hastalık nadirdir. Farenjit genellikle 5-15 yaş arası çocuklarda, özellikle küçük okul çağı çocuklarında, en yüksektir. Akut farenjitli tedavisiz çocuklar, Strep A’yı tükürük damlacıkları yoluyla havadan ve burun salgısı şeklinde yayabilirler. Yakın temas bulaşmada önemlidir. Bu yüzden okullar ve evler yayılma için önemli ortamlardır. Farenjit için kuluçka süresi 2-5 gündür. Strep A, sık yakın temasın olduğu ortamlarda salgın hastalığa neden olma potansiyeline sahiptir. Ciddi ilerleyici Strep A enfeksiyonlarının yüzde 50’sinde enfeksiyon etkeninin vücuda giriş kapısı bilinmemektedir. Bunların bir kısmı nadiren farenjit enfeksiyonunu takiben gelişir. Öksürme sırasında ağzın kapatılması, ellerin iyi yıkanması ve maske takılması bulaşma riskini azaltır.

STREP A AŞISI VAR MI?

Strep A enfeksiyonlarını önlemek amacıyla uzun süreli antibiyotik kullanımının tek koşulu, akut romatizmal ateş ya da akut romatizmal kalp hastalığı geçirmiş hastadır. Etkinliği saptanmış streptokok aday aşısı vardır, ancak streptokokun çok sayıdaki tipini tek bir aşı içinde sunmak zor bir prosedür olduğu için şu an aşının yaygın ve rutin bir kullanımı bulunmamaktadır.

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