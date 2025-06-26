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Özersay: Bedelli askerlik yasası Meclis kapanmadan çıkmalı

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Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, bedelli askerlik ücretlerinin düşürülmesine yönelik yasanın geç de olsa Meclis kapanmadan çıkması gerektiğini söyledi.
Özersay: Bedelli askerlik yasası Meclis kapanmadan çıkmalı

HP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Özersay, parti olarak son bir buçuk yıldır bu konuyu yakından takip ettiklerini ve ülke gündemine taşıdıklarını kaydetti.

Özersay, bedelli askerlik ücretlerinin düşürülmesine yönelik yasanın Meclis’ten geçirilmesi konusunda bir hareketlilik gözlemlendiğini ifade etti. “Geç de olsa bu adımı atarlarsa doğruyu yapmış olurlar” diyen Özersay, gençlerin ve ailelerinin mevcut ücreti ödeyebilme kapasitesini ciddi şekilde aşan rakamların makul bir düzeye çekilmesi gerektiğini, sadece sembolik bir indirimin yeterli olmadığını belirtti.

Kudret Özersay, bugüne kadar ödeme yapmış ancak henüz askere alınmamış gençlere de yeni yasa kapsamındaki indirimden faydalanma hakkının verilmesi gerektiğini söyledi. Özersay, geçmişte bazı tarihleri kaçırarak hak kaybı yaşayan gençler için ise prosedür açısından af niteliğinde düzenlemeler yapılmasının önemine de dikkat çekti.

Özersay açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“Son bir buçuk yıldır ülke gündemine taşıdığımız bedelli askerlik ücretleri konusunda sonunda bir adım atılacak gibi görünüyor; bir kıpırdanma var anlaşılan. Geç de olsa yılan hikayesine dönen bu konu umarım gelecek hafta Meclis tatile girmeden ivedilikle sonuçlandırılır ve yasa geçer. Yapılacak indirimin sembolik olmamasını; bugüne kadar yüksek rakamlardan ödeme yapmış ama henüz askere alınmamış olanların da kapsam içine alınmasını, yani bir geçici maddeyle bu konunun atlanmamasını diliyorum. Öte yandan, bazı tarihleri kaçıran veya birkaç gün farkla hak kaybına uğrayan gençlerin prosedürel nedenlerle haklarını elde edebilmeleri için af niteliğinde düzenlemelerin de değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamak istiyorum. Meclis’i bu konuda çok eleştirdik, birçok çağrıda bulunduk ama geç de olsa bu adım atılırsa ‘doğru yapıldı’ demesini de biliriz.”

 

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