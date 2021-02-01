Özersay: Sakın tedbiri bırakmayın

İşte açıklama;

Bizde kapanma kararı alındı ve sorun ortadan kalktı diye bakmamak lazım, kapanma öncesi halimiz nedeniyle bulaşmış olanlar muhtemelen kapanma devam ederken bu dönemde birer birer ortaya çıkacaklar, önemli olan bu kapalı kalınan sürede olası virüs taşıyıcılarının bu virüsü başkalarına bulaştırmaması.

Örneğin şu anda Portekiz salgın nedeniyle adeta dağılmış durumda, ülke son 15 gündür kapanmış olmasına rağmen günlük pozitif vaka sayıları şimdi, yani kapanma kararından 15 gün sonra zirve yapmış durumda. Bir günde neredeyse 6000 yeni vaka sağlık sistemini çökertmek üzere, Portekizli yöneticiler uluslararası yardım çağrısı yapmış durumda, kritik hastalar ise Avusturya’ya gönderiliyor.

Kapalı kaldığımız sürece kendimizi gözlemlemeliyiz, olası virüs belirtilerini takip etmeli, pozitif birisine temaslı birileri varsa derhal sağlıkçılara haber vermeli ve ara ara test yaptırmalıyız. Bugün tesadüfi olarak Fuar alanında yapılan testler arasından da pozitiflerin çıkmış olması bize temaslı takibine takılmayan ve etrafta dolaşan ve virüs taşıdığından habersiz olup etrafa bulaştırabilecek olan insanlarımız olduğunu gösteriyor.

Sakın tedbiri elden bırakmayın, kapalı mekanlarda gerekirse çift maske ve içeride veya dışarıda her durumda mesafe. Unutmayın hepimiz birer virüs taşıyıcısıymışız gibi davranmak zorundayız.

Sevdiklerimizi, ailemizi ve insanları korumak için aman dikkat!

Biz dikkatli oldukça bu virüs değil #HalkKazanacak