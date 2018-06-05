  • BIST 99.250
  • Altın 190,737
  • Dolar 4,5894
  • Euro 5,3631
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAYetişkinler çevre duyarlılığı konusunda çocuklara doğru rehber olamıyor

Özersay'dan dokunulmazlık açıklaması; Bu daha başlangıç!

» »
Özersay'dan dokunulmazlık açıklaması; Bu daha başlangıç!
Özersay'dan dokunulmazlık açıklaması; Bu daha başlangıç!

İşte o açıklama;

Dokunulmazlıklar kaldırılsın diye yıllardır nutuk atanlar, dün Meclis’te dokunulmazlık kaldırılması oylamasında kıyameti kopardılar, buna karşı çıktılar. Neden mi? Sıranın kendilerine geleceğini bildikleri için tabi ki!

Biz sözümüzü tutup dokunulmazlıkların kaldırılmasına dair adım attığımız için, “verdiğiniz sözü tutacaksınız diye bunu yapıyorsunuz” diyerek sanki mahcup olunması gereken bir şey yapıyormuşuz gibi davranmaya kalkanlar oldu. Ne zamandan beri verilen sözü tutmak için adım atmak, mahcup olunması gereken bir şey oldu?

“Dokunulmazlıklar kalkarsa Meclis’in itibarının zarar göreceği” bile söylendi düşünebiliyor musunuz? Meclis’e itibar kazandırabilecek olan yegane şey memleket yararına yapacağı çalışmalardır, dokunulmazlıklar değil.

Özetle dün bazılarının ödü patladı ama korkunun ecele faydası yoktur.

Birilerinin bam teline basmış olmalıyız ki ortalık kalkıp oturdu.
Bu konularda zerre geri adım atacak değiliz! Bir yerden başlamak gerekiyordu ve başlandı.

Bu daha başlangıç!
Hayırlı olsun!

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Değerlendirme kurulu uzmanlardan oluştu04 Haziran 2018 Pazartesi 18:04
  • KTÖS, Çanakkale kültür gezilerini eleştirdi, bakanlığı sessiz kalmakla suçladı04 Haziran 2018 Pazartesi 18:03
  • Karaman, Tol’u ziyaret etti04 Haziran 2018 Pazartesi 18:01
  • Harmancı:Durmaksızın çalışarak yol haritamızı çıkardık04 Haziran 2018 Pazartesi 17:59
  • “Hükümetin Kıbrıs Türk kültürünü korumaya yönelik bir adım atmaması büyük bir sıkıntıdır”04 Haziran 2018 Pazartesi 13:46
  • Üretimden tüketime gıda güvenliği toplum sağlığı için şart04 Haziran 2018 Pazartesi 13:23
  • Öğretmen maaşları artırılmalı04 Haziran 2018 Pazartesi 13:17
  • Meclis'te gündem dokunulmazlıklar... Hangi UBP vekillerinin dokunulmazlığı kaldırılacak?04 Haziran 2018 Pazartesi 13:16
  • Haftalık trafik raporu… 60 kaza, 7 yaralı04 Haziran 2018 Pazartesi 11:38
  • En fazla yağmur Zafer Burnu’na düştü04 Haziran 2018 Pazartesi 11:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti