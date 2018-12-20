Özgöçmen:“Saniyelerle yarışıyoruz… gereğini yapın”

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen, Gönyeli-Güzelyurt ana yolundaki alt ve üst geçit çalışmaları nedeniyle ambulansların hastaneye ulaşmada ciddi zaman kaybı yaşadığını belirterek, mahkemelerin, belediyenin ve tüm ilgililerin

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen, Gönyeli-Güzelyurt ana yolundaki alt ve üst geçit çalışmaları nedeniyle ambulansların hastaneye ulaşmada ciddi zaman kaybı yaşadığını belirterek, mahkemelerin, belediyenin ve tüm ilgililerin daha fazla gecikmeden gereğini yapmasını ya da ambulanslar için bir düzenlemeye gidilmesini istedi.

Özgöçmen yazılı açıklamasında, kimin haklı veya haksız olduğu konusunda taraf olmadıklarını vurgulayarak, söz konusu ana yoldaki alt ve üst geçit yolunun yapımının çeşitli gerekçelerle durdurulduğunu ve alternatif yol gösterildiğini, ancak bütün ülkenin kapalı olan yol yüzünden mağdur olduğunu kaydetti.

“SANİYELERLE YARIŞIYORUZ… GEREĞİNİ YAPIN”

Sağlık personeli olarak gelinen noktada ambulansların en kısa sürede hastaneye ulaşabilmesi için etkin bir düzenleme yapılmamasından rahatsızlık duyduklarını bildiren Özgöçmen, açıklamasında şunları ifade etti:

“Gönyeli Güzelyurt yolundaki alt geçit üst geçit çalışmalarının yapıldığı ve geldiği noktada alt üst olmuş bir düzenleme ile ambulansların hastaneye ulaşımında ciddi zaman kayıpları yaşanmaktadır. Çoğu zaman bir insan hayatını ambulansta kurtarabilmek için canla başla çalışan sağlık çalışanlarının saniyelerle yarışarak verdiği mücadelenin önemini vurgulayarak konu hakkında başta Mahkemelerimizin, Belediyenin ve konuyla alakalı tüm muhatapların daha fazla gecikme yaşanmadan gereğini yapıp neticeye bağlaması ya da ambulanslar için bir düzenleme yapılması konusunda çağrıda bulunuruz.”