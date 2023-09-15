  • BIST 8094.4
  • Altın 1664.216
  • Dolar 26.9721
  • Euro 28.758
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAG20'de Sıfır Atık vurgusu: Proje her geçen gün büyüyor

Özgür Özel CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı

»
Özgür Özel CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı
Özgür Özel CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı

Özgür Özel CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı.

CHP Genel Başkanı adayı olduğunu ve tutum belgesini duyurucak olan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, açıklama yapıyor:

"28 Mayıs Mayıs sabahı, Manisa, Malatya, İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Edirne'de, 81 ilde uyanıp da o gün bugündür uyanıp huzurlu uyuyamayanların hikayesidir. Bu bir yolculuğun hikayesidir. Sonu nedir diye düşünmeden yola çıkanların, bana ne olur acaba diye endişe etmeyenlerin hikayesidir. Seni bu karara ne itti, hangi gruplar diye soranlara, babamın, benim, kızımın arkadaş gruplarıdır diye cevap verenlerin hikayesidir. 

Arkamızda kim var diyenlere, arkamızda, bayramda babasına kavuşturamadığımız Vera'ya verdiğimiz söz var diyenlerin; Şenyaşar ailesine getiremediğimiz adalet var diyenlerin hikayesidir. 

Bu, seçimin kaybedilmesine dur diyemeyenlerin, kayba engel olamamanın üzüntüsünü duyanların kahrını çekenlerin hikâyesidir. Kendini suçsuz görenlerin değil, kendinde hiç suç görmeyip hiçbir şey olmamış gibi davranmaya itiraz edenlerin hikayesidir. Sorumluluk duyanların hikayesidir. Bir daha aynı hataları yapmamak için kararlılık taşıyan gençlerin, kadınların hikayesidir. 

Detaylar geliyor...

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de Motorine yeni zam: 40 lirayı aştı, KKTC'de ise eli kulağında...13 Eylül 2023 Çarşamba 20:36
  • ABD’de enflasyon hız kazandı13 Eylül 2023 Çarşamba 20:34
  • Niyazi Kızılyürek: Türkiye’nin AB üyeliğinin sonlandırılması büyük hata olur13 Eylül 2023 Çarşamba 20:25
  • Türkiye’de diyanet geçinemeyen milyonlar için dua yayınlandı12 Eylül 2023 Salı 12:05
  • 1 milyon kazandı! Rabia Birsen Göğercin'in eline geçecek net para ne kadar?11 Eylül 2023 Pazartesi 15:07
  • Erdoğan G20 Liderler Zirvesi için Hindistan'a gidiyor08 Eylül 2023 Cuma 09:59
  • İsias Hotel soruşturmasında flaş gelişme! Kolonlar ve demirler kesilmiş!08 Eylül 2023 Cuma 08:18
  • İstanbul'u sağanak vurdu: 2 can kaybı06 Eylül 2023 Çarşamba 08:32
  • Atina’dan Ankara’ya ziyaret... İşte önemli detaylar05 Eylül 2023 Salı 15:09
  • Üzerine F-4 parçası düşen araçların zararını kim karşılayacak?05 Eylül 2023 Salı 09:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti