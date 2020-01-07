  • BIST 112.599
  • Altın 300,648
  • Dolar 5,9687
  • Euro 6,6711
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Özgürgün ve DP, Anayasa Mahkemesi’ne "dokunulmazlık" davası açtı

» »
Özgürgün ve DP, Anayasa Mahkemesi’ne "dokunulmazlık" davası açtı
Özgürgün ve DP, Anayasa Mahkemesi’ne "dokunulmazlık" davası açtı

DP ve Hüseyin Özgürgün, Özgürgün'ün dokunulmazlık kararıyla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne dava açtığı öğrenildi.

Eski Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili karara karşı Özgürgün ile Demokrat Parti Anayasa Mahkemesinde dava açtı. 9 Ocak Perşembe günü görüşüleceği belirtilen ve Cumhuriyet Meclis’i aleyhine açılan iki dava, Anayasa’nın 147’nci maddesi ile Meclis İçTüzüğü’nün 130’ncu maddesi tahtında açıldığı ifade edilirken, kararın yürütmesinin durdurulması talebiye ve ile ilgil ara emri talep ediliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ani ve gayri tabii ölüm (Gelişme)07 Ocak 2020 Salı 12:24
  • Türk-Sen: “Zamları kınıyor ve geri alınmasını talep ediyoruz”07 Ocak 2020 Salı 12:10
  • Fırtına çatıyı uçurdu!07 Ocak 2020 Salı 11:51
  • Yeşilyurt’taki derivasyon kanalı patladı07 Ocak 2020 Salı 11:37
  • Dipkarpaz’da çiçek hastalığına yönelik karantina tedbirleri alındı07 Ocak 2020 Salı 11:32
  • KTÖS III. Satranç Şöleni Atatürk Öğretmen Akademisi’nde gerçekleştirildi07 Ocak 2020 Salı 11:19
  • Yağışlı hava devam edecek07 Ocak 2020 Salı 10:54
  • Su baskınlarına dikkat bu yollar trafiğe kapatıldı07 Ocak 2020 Salı 10:35
  • Sürücülerin dikkatine !07 Ocak 2020 Salı 10:35
  • İş imkanı07 Ocak 2020 Salı 10:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti