Özgürgün ve DP, Anayasa Mahkemesi’ne "dokunulmazlık" davası açtı

DP ve Hüseyin Özgürgün, Özgürgün'ün dokunulmazlık kararıyla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne dava açtığı öğrenildi.

Eski Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili karara karşı Özgürgün ile Demokrat Parti Anayasa Mahkemesinde dava açtı. 9 Ocak Perşembe günü görüşüleceği belirtilen ve Cumhuriyet Meclis’i aleyhine açılan iki dava, Anayasa’nın 147’nci maddesi ile Meclis İçTüzüğü’nün 130’ncu maddesi tahtında açıldığı ifade edilirken, kararın yürütmesinin durdurulması talebiye ve ile ilgil ara emri talep ediliyor.