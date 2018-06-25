Özgürgün’ün mal bildirim dosyası savcılığa iletildi

Taner ULUTAŞ

UBP Genel Başkanı eski Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün Mal Bildirim Zarfı ile yaşanan tartışmaya son nokta konularak, Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın muhalefeti ile değiştirilmek istenen zarfın yerinde kaldığı açıldıktan sonra, Mal Bildirim Formuna ait zarfın Başsavcılığa gönderildiği öğrenildi.

Meclis çevrelerinden güvenilir bir kaynak yaptığı açıklamada, "Bir haftadır Hüseyin Özgürgünün meclisteki beyan dosyasını başsavcılığa yollamamak için zorluklar çıkardığı söylenen Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, nihayet geri adım attı ve dosyayı geçtiğimiz gün Başsavcılığa gönderdi" dedi

Ayni kaynak, açıklamasına devamla, "Bu iş HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın yoğun çabası ile oldu. Özgürgün’ün mal beyanı dosyası savcılığa gönderildikten sonra şimdi dokunulmazlığının kaldırılması gündeme gelecek" ifadesinde bulundu.