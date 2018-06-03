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Özil ve Gündoğan’a Alman taraftarın tepkisi sürüyor

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Almanya-Avusturya hazırlık maçında bazı taraftarlar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Özil ve Gündoğan’ı protesto etti. Alman Milli Takım yöneticileri ise eleştiri ve protestolara son verilmesi gerektiği görüşünde.
Özil ve Gündoğan’a Alman taraftarın tepkisi sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile biraraya geldikleri gerekçesiyle Alman Milli Takım futbolcularından Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a yönelik tepkiler sürüyor. Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası öncesinde Cumartesi akşamı oynanan Almanya-Avusturya hazırlık maçında, bazı Alman taraftarlar Özil ve Gündoğan’ı düdük ve ıslık çalarak protesto etti. “Sağır değiliz, sesler duyuluyor” diyen Özil ve Gündoğan'ın takım arkadaşı Sami Khedira konuya ilişkin olarak başka bir açıklama yapmak istemediğini dile getirdi.

Eleştirilere artık son verilsin çağrısı

Alman Milli Takım yönetimi ise artık Özil ve Gündoğan'a yönelik eleştiri ve protestolara son verilmesi gerektiğini görüşünde. Alman Milli Takım Menajeri Oliver Bierhoff maç öncesinde Süddeutsche Zeitung’a verdiği mülakatta Özil ve Gündoğan’a yönelik eleştiriler konusunda uyarıda bulundu. “Mesut ve İlkay genç insanlar. Sürekli olarak sert eleştiriler yöneltmemek gerekiyor” diyen Bierhoff, “Yüksek nitelikleri olan deneyimli siyasetçiler bile bazen pot kırıyor, hata yapıyor veya yanlış mesajlar veriyor, ancak sonrasında işlerine devam ediyorlar. Futbolcular için farklı standartların geçerli olmaması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile biraraya gelerek, fotoğraf çektiren Özil ve Gündoğan’ın “siyasi bir mesaj vermek istemediğini” gördüğünü belirten Bierhoff, ancak her iki futbolcuya ve danışmanlarına “bu fotoğrafın yaratacağı etkiyi düşünmek zorunda olduklarını” söylediğini aktardı.

Özil ve Gündoğan takım için vazgeçilmez

Alman Milli Takım oyucularından Thomas Müller de Avusturya maçı öncesinde Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, Özil ve Gündoğan'ı savunarak, iki futbolcunun takım açısından önemini vurguladı. Yönetimin kararının geçerli olduğunu belirten Müller, “İkisinin de kesinlikle arkasındayız ve takımımızın önemli bir unsurunu oluşturuyorlar. Konu bizim açımızdan kapandı” dedi.

Ne olmuştu?

Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, Mayıs ayının ortasında Londra’daki bir otelde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişlerdi. Özil ve Gündoğan, Erdoğan’a takımları FC Arsenal ve Manchester City’nin formalarını takdim etmişti. Gündoğan’ın formasının üzerindeki “Sayın Cumhurbaşkım’a saygılarımla” yazması dikkati çekmişti. Bu buluşmada çekilen fotoğraf, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin sosyal medya hesaplarında paylaşılmıştı.

Özil ve Gündoğan'ın, Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak erken seçimlere kısa bir süre kala Erdoğan ile görüşmesi, Almanya'da tepkiyle karşılanmıştı.

Özil ve Gündoğan, Erdoğan ile görüşmelerinden yaklaşık bir hafta sonra da Berlin'de Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından kabul edilmiş ve Alman Futbol Federasyonu (DFB) yöneticileri ile konuya ilişkin görüşmeler yapmışlardı. Alman Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, geçen hafta artık Özil ve Gündoğan’ın Erdoğan ile görüşmesi konusunun kapandığı mesajını vermişti.

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