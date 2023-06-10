Özkızan: Ya Kürsüden Aynı Partileri Dinlemeye Devam Edeceğiz, Ya Da Bağımsızlık Yolu'nu da Artık Meclis Kürsüsünde Göreceğiz

Özkızan: Ya Kürsüden Aynı Partileri Dinlemeye Devam Edeceğiz, Ya Da Bağımsızlık Yolu'nu da Artık Meclis Kürsüsünde Göreceğiz

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Celal Özkızan, 25 Haziran’da gerçekleşecek Milletvekili Ara Seçimi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Meclisteki Diğer Partilere Vereceğiniz Oy, Meclisin İşleyişinde Hiçbir Değişiklik Yaratmayacak



Özkızan, son genel seçimlerde mecliste bulunan partiler tarafından "Bağımsızlık Yolu'na oy vermeyin, oyunuz yanacak, oyunuz boşa gidecek" diye propaganda yapıldığını hatırlatarak, şimdi aynısını Bağımsızlık Yolu’nun söyleyebileceğini belirtti. Özkızan, halihazırda mecliste bulunan UBP'ye, CTP'ye, DP'ye ve YDP'ye oy vermeyin, oyunuz boşa gidecek ifadelerini kullandı.



Bu partilerin bir milletvekili daha elde etmesi hiçbir şeyi değiştirmeyecek diyen Özkızan, bir milletvekilinin eksik veya fazla olmasının hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, hükümetin de muhalefetin de aynen devam edeceğini ancak Bağımsızlık Yolu'na verilecek oyların, Bağımsızlık Yolu'nu meclise taşıyacağını belirtti.



Halkın bu ara seçimlerde elinde çok büyük bir güç var diyen Özkızan, zaten mecliste bulunan partilere oy vermek yerine, meclise yepyeni bir parti sokabiliriz dedi. Meclisteki diğer partilere vereceğiniz oy, meclisin işleyişinde hiçbir değişiklik yaratmayacakken, Bağımsızlık Yolu'na vereceğiniz oy, yeni bir partiyi meclise taşıyacaktır dedi.



Son genel seçimlerde Bağımsızlık Yolu'na oy vermemiş olmakla birlikte Bağımsızlık Yolu'na sempati duyan, sempati duymasa bile saygı duyan, Bağımsızlık Yolu ile aynı görüşte olmasa bile Bağımsızlık Yolu'nun da mecliste temsil edilmesinin çeşitlilik ve demokrasi adına faydalı olacağını düşünen çok sayıda insan olduğuna dikkat çeken Özkızan, bu kişilerin bir kısmı oylarının boşa gideceğini düşündüğü için Bağımsızlık Yolu’na oy vermediğini, bir kısmı da, tek başına hükümet kurulabileceği ümidiyle ya CTP'de ya da UBP'de oylarını birleştirdiğini anlattı.



Ya Kürsüden Aynı Partileri Dinlemeye Devam Edeceğiz, Ya Da Bağımsızlık Yolu'nu da Artık Meclis Kürsüsünde Göreceğiz



Ara seçimlerde ise bunları düşünmeye hiç gerek yok vurgusunu yapan Özkızan, tek adaylı bir seçim söz konusu. Ya meclis aynen devam edecek ya da yeni bir parti meclise girecek. Ya kürsüden aynı partileri dinlemeye devam edeceğiz, ya da Bağımsızlık Yolu'nu da artık meclis kürsüsünde göreceğiz açıklamasında bulundu.



Özkızan, son genel seçimlerde mecliste bulunan partilere oy vermiş vatandaşlara sesleniyoruz. Bu ara seçimde, oylarınızı Bağımsızlık Yolu'na emanet ediniz! Kaybedecek hiçbir şeyiniz yok. Bağımsızlık Yolu, emanetinize sonuna kadar sahip çıkacak, ve gerçek bir muhalefet ve siyaset yapıldığı takdirde tek bir milletvekiliyle bile nasıl ses getirilebileceğini, nasıl etkili olunabileceğini gösterecek dedi.



Bağımsızlık Yolu’nun bugüne kadar meclise adımını bile atmamasına rağmen ortaya koyduğu mücadele ile mecliste bulunan partilerden bile daha etkili bir muhalefet ortaya koyduğunu anlatan Özkızan, bugün özel sektörde sendikalaşmayı, asgari ücretin en düşük kamu maaşına endekslenmesini, ultrazenginlere servet vergisini, kamusal toplu taşıma ihtiyacını, sosyal konut ihtiyacını, kamusal eğitim ve sağlık hakkını konuşabiliyorsak, bunun Bağımsızlık Yolu'nun mücadelesi sayesinde olduğunu kaydetti.



Özkızan açıklamasının sonunda, “işte meclise hiç girmeden bile halkın sesini ülke gündemine taşıyan Bağımsızlık Yolu'na oylarınızı emanet ediniz, eğer istenirse tek bir milletvekiliyle bile meclis kürsüsünün ve meclisin nasıl kullanılabileceğini size gösterme şansını bize veriniz! Oylar Bağımsızlık Yolu'na! Ara seçimde oylar Bağımsızlık Yolu adayı Umut Ersoy'a!” dedi.



