Özkunt: Taşyapı’ya sağlanan ve ardı arkası kesilmeyen ‘vergi affı’ ayrıcalıkları sabrımızı taşırmıştır

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, yıllardır Ercan Havalimanı inşaatını bitiremeyen, yeni havalimanını hizmete açamayan ve sürekli vergi aflarıyla ödüllendirilen Emrullah Turanlı’ya ait T&T şirketiyle imzalanan sözleşmenin feshedilmesi ve şirketin ülkeden gönderilmesi gerektiğini vurguladı

Yazılı açıklama yapan Özkunt hükümetin, Ercan Havalimanı ihalesini alıp yıllardır bitiremeyen ve daha önce de defalarca vergi affı getirilen Emrullah Turanlı’nın sahibi olduğu T&T şirketine 500 milyon TL’lik yeni bir vergi affı çalışması iddiaları hakkında konuştu ve ülke kaynakları ve varlıklarının, Türkiye’deki iktidara yakın iş çevrelerine peşkeş çekilmesiyle başlayan sürecin, sahil şeritlerinin de parsel parsel kumar baronlarına teslim edilmesiyle devam ettiğini vurguladı.

Özkunt, “Bu süreç; Kıb-tek’in de AKSA’ya teslim edilmesi ile devam etti. Son yıllarda ise bir türlü tamamlanmayan Ercan Havaalanı yeni terminal binası yapımı ve işletme devri sürecinde Taşyapı’ya sağlanan ve ardı arkası kesilmeyen ‘vergi affı’ ile tanınan ayrıcalıklar sabır sınırlarımızı zorlamaya başladı” dedi.

“Hükümet, büyük sermaye gruplarının temsilciliğini yapıyor”

Ülkede kayıt dışı ekonominin yüzde 60-70’lerde olduğunu, adaletsiz bir vergi sisteminde ve tahakkuk eden vergilerin bile tahsil edilemediği bir düzende, neredeyse tüm vergi yükünün, dolaylı vergilerle maaşlı kesimin gelir vergilerinde olduğunu belirten Özkunt, bu da yetmezmiş gibi liyakatten yoksun hükümetin, “depremzedelere yardım” adı altında maaş kesintisi yaparak yeni vergi oluşturulduğuna dikkat çekti.

Özkunt, “Belki de bu maaş kesintilerinden elde edilecek gelir; Taşyapı’ya sağlanacak muafiyet nedeniyle oluşacak bütçe açığının kapatılmasında kullanılacaktır. Sabit gelirliye, esnafa ve sanayiciye ek vergiler getiren hükümetin büyük sermaye gruplarının temsilciliğini yapmaktan vazgeçmesi gerekiyor” dedi.

“Hükümet; T&T firmasını usulsüzce kayırmaktan, sürekli avanta sağlamaktan men edilmeli”

Pahalılık altında inim inim inleyen yurttaşın, bu kayırmacı rant düzenine dayanacak gücü kalmadığına vurgu yapan Özkunt, 2013 yılında imzalanan Ercan Havaalanı işletme ve yeni terminal binası inşaat yapım sözleşmesi şartnamesine aykırı davranan T&T firmasını usulsüzce kayırmaktan, sürekli avanta sağlamaktan çekinmeyen hükümetin, bu uygulamalardan bir an önce men edilmesi gerektiğini kaydetti.

Özkunt, “Taahhütlerini yıllardır yerine getirmeyen bu firmanın sözleşmesi iptal edilmeli ve firma ülkesine geri gönderilmelidir” ifadelerini kullandı.