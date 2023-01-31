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Özkurt: Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun yanında hep TRT vardı

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Özkurt: Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun yanında hep TRT vardı
Özkurt: Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun yanında hep TRT vardı

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun televizyon yayıncılığına başlamasının 55’inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Özkurt mesajında şunları kaydetti:

“1969’da astronotlar Ay’a ayak bastığında, 1972’de Münih Olimpiyatları’nda, 1974’te Mutlu Barış Hareketı’nda, 1978’de su altı kamerasıyla çekilen ilk belgeselde, 1979’da 5 ülkeden 133 çocuk, 31 liderin katıldığı ilk 23 Nisan Çocuk Şenliği’nde TRT vardı..

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun yanında da hep TRT vardı.. İlk televizyon stüdyomuzun kuruluşunda, ilk kameramızın alımında, ilk HD stüdyomuzun yapımında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunda da hep TRT yanımızdaydı.

Kuzey Kıbrıs’ın ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun her koşulda yanında olan, Türkiye’deki televizyon yayıncılığının öncüsü Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun televizyon yayıncılığındaki 55. yılı kutlu olsun…”

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