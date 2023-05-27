Özuslu: Basının sorunlarını meclisin gündemine taşımaya talibim

Cumhuriyeti Türk Partisi (CTP) Milletvekili adayı Sami Özuslu ve beraberindeki heyet, Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Yönetim Kurulu’nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, basının sorunlarını meclisin gündemine taşımaya talip olduğunun altını çizen Özuslu, Basın-Sen’in verdiği mücadelelerden de söz etti. Görüşmede hazır bulunan Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir ise yaptığı konuşmada, Sami Özuslu’nun adaylığının basın emekçilerini heyecanlandırdığına vurgu yaptı ve “Sami Özuslu’nun adaylığından sonra bizde heyecan artmış durumda” ifadelerini kullandı.

ÖZUSLU: BASIN-SEN ÇOK ÖNEMLİ MÜCADELELER VERDİ, VERİYOR

Ziyaret sırasında konuşan Sami Özuslu, sivil toplum örgütlerine yapacakları ziyarete, basın örgütleriyle başlamak istediğini söyleyerek sözlerine başladı. “İlk üye olduğum sivil toplum örgütü Basın-Sen’dir” diyen Özuslu, genç yaşta Basın-Sen başkanlığı yaptığını da hatırlattı. Basın-Sen binasının yaklaşık 30 yıl önce söz konusu dönemde açıldığının ve restore edildiğinin altını çizen Özuslu, “Basın-Sen ilerleyen süreçte gerek basın iş yasası, gerekse uluslararası örgütlere üyelik konusunda önemli adımlar attı. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ve Avrupa Gazeteciler Sendikası’na üyelik sürecinde çok önemli mesafeler katetti” ifadelerini kullandı. Basın-Sen’in, basın alanında çalışanların haklarını korumak açısından çok önemli mücadeleler verdiğini ve vermeye de devam ettiğini vurgulayan Özuslu, sendikanın demokrasi ve basın özgürlükleri konusunda mücadeleler verdiğini belirtti.

“TELEVİZYONLARLA İLGİLİ YASAYI EN ANTİDEMOKRATİK NOKTADAN EN DEMOKRATİK HALE GETİRDİK”

Özuslu, “Örneğin geçen sene hükümetin getirdiği antidemokratik yasalar bertaraf edildi. Sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri olarak bizim ama aynı zamanda meclis çatısı altındaki muhalefetin gücüyle bu antidemokratik yasalar savuşturuldu. Birlikte komitelerde bulunduk, örneğin televizyonlarla ilgili yasayı en antidemokratik noktadan en demokratik hale getirdik” ifadelerini kullandı. Söz konusu durumun büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Özuslu, “Bu başarıda Basın-Sen ve diğer örgütlerin, meclisteki muhalefetin gücü rol oynadı” dedi. Eğitimini ve bütün mesleki hayatını basın sektöründe harcamış biri olarak basının sorunlarını meclisin gündemine taşımaya talip olduğunun altını çizen Özuslu, “Basının sorunlarını, uluslararası düzenlemelerle ilgili sorunları meclisin gündemine taşımaya talibim. Bugüne kadar gazeteciler parlamentoya girme konusunda başarı sağlayamadı. Basın özgürlüğünün, diğer arkadaşlarımızın da çabasıyla oralarada görünür olması, en fazla motive olduğum konulardan biridir” diye ekledi.

KİŞMİR: ÖZUSLU BASIN CAMİASI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR İSİMDİR

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, kendileri için önümüzdeki seçim sürecinin çok önemli bir hale geldiğini vurguladı. “Aslında bu ara seçimler çok büyük heyecan yaratmasa da toplumda, Sami Özuslu’nun adaylığından sonra bizde de heyecan artmış durumda” diyen Kişmir, Sami Özuslu’nun basın camiası için çok önemli bir isim olduğuna dikkat çekti. Sami Özuslu’nun, basın sektörü içerisinde örnek alınan bir isim olduğunun altını çizen Kişmir, “Yaptıklarıyla bize yol gösteren, günü geldiğinde bize ağabeylik yapan, günü geldiğinde kardeşimiz olan, günü geldiğinde sanki sektöre yeni girmiş birisi olarak bizi dinleyen, fikirlerimize hayat verdiğini gördüğümüz, bazı temaslarda bize önemli aracılıklar yapan biridir Sami Özuslu” ifadelerini kullandı.

“SAMİ ÖZUSLU’NUN ADAYLIĞI, BASIN EMEKÇİLERİNİ HEYECANLANDIRMIŞTIR”

Kişmir, “Sami Özuslu’nun adaylığı, basın emekçilerini heyecanlandırmıştır” dedi. Ara seçimlerin aslında aritmetik olarak çok büyük bir önem taşımadığını belirten Kişmir, asıl meselenin toplumun vereceği onay olduğunun altını çizdi. Kişmir, “Kıbrıs Türk toplumu mevcut hükümetin adayını seçtiği takdirde, atama cumhurbaşkanı ve başbakan, toplumdan onay almış duruma gelecek. Muhalefetin seçimi kazanması, toplumsal mesaj olarak çok önemlidir. Bu seçimin önemi koltuk sayısından fazla, toplumsal mesaj olduğu görüşündeyiz” ifadelerini kullandı. Kişmir, muhalefetin kazandığı bir seçim olmasını diledi. Federasyonun gerçekçi bir çözüm olduğunu savunan adayların kazandığı bir seçim olmasını ümit eden Kişmir, Sami Özuslu’ya çıktığı yolda başarılar diledi.