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Özuslu: Hep Birlikte Dayanışarak Önemli Bir Mesaj Vereceğiz

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili adayı Sami Özuslu, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nı (KTEZO) ziyaret etti.
Özuslu: Hep Birlikte Dayanışarak Önemli Bir Mesaj Vereceğiz

Ziyaret sırasında Sami Özuslu’ya, Genel Sekreter Asım Akansoy ve bazı milletvekilleri de eşlik etti. Ziyaret sırasında söz alan Sami Özuslu önümüzdeki seçimlere işaret ederek, “Hep birlikte dayanışarak önemli bir mesaj vereceğiz” ifadelerini kullandı. KTEZO Başkanı Mehmet Ali Ardıç ve yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette, memleketteki sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. KTEZO Başkanı Mehmet Ali Ardıç yaptığı konuşmada, ziyaretlerinden dolayı CTP heyetine teşekkür etti ve başarılar diledi. 

ÖZUSLU: SİVİL TOPLUMUN KAMUOYU DESTEĞİ ALABİLMESİ ÇOK ÖNEMLİDİR 
Ziyaret sırasında konuşma gerçekleştiren CTP Milletvekili adayı Sami Özuslu, “Biz buralara çok geldik, çok işbirliği yaptık. Ortak programlar yaptık. Sivili toplumun görünür olması, kamuoyu desteği olması, kooperatifçiliğe adımlar atılması son derece önemlidir” dedi. Toplumun her kesimiyle ilişkilerinin olduğunu vurgulayan Özuslu, toplumun bütün kesimlerinin sorunlarını gaile ettiklerini belirtti. KTEZO’nun, AB projelerinde gösterdiği başarıların takdire şayan olduğunun da altını çizen Özuslu, “Yapılanlar başka örgütlere de ışık tutuyor. AB süreçleri son derece önemli” ifadelerini kullandı. CTP’nin çözüm önerilerini de paylaşma fırsatı yakalayan Sami Özuslu, istikrarlı para birimi başta olmak üzere kooperatifçiliğin önemine işaret etti. KTEZO’nun toplumsal sorumluluk bilinciyle deprem sürecinde yaptığı çalışmalardan da söz eden Özuslu, dayanışma ruhunun önemine vurgu yaptı. Özuslu, “Bu süreçte de hep birlikte dayanışarak önemli bir mesaj vereceğiz. Toplumun vereceği mesaj olacak, alması gereken her merkez bu mesajı net şekilde okuyacak” dedi. 

 

AKANSOY: BU ZORLU SÜRECE KIBRIS TÜRK HALKI SAHİP ÇIKACAKTIR 
CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy ise KTEZO’nun kendileri için çok değerli bir kuruluş olduğuna dikkat çekti. Ortaya koyulan vizyon ve buna bağlı çalışmaların çok kıymetli olduğunu vurgulayan Akansoy, kurumsal yapıların ilerletilmesinin önemine işaret etti. Akansoy, “Gerçekten önümüzdeki süreç zorlu bir süreçtir. Bu zorlu süreci örgütleyecek olan sahip ve çıkacak olan Kıbrıs Türk halkıdır. Çok yönlü bir mücadele içerisine gireceğiz. Görüşlerimizi anlatacağız, vizyon ortaya koyacağız. Sami Özuslu ismi bu bağlamda çok önemlidir. Dış teması çok güçlü bir insanımızdır” diye ekledi.

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