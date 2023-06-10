Özuslu: Kutuplaşmaya değil, bütünleşmeye ihtiyacımız var

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili adayı Sami Özuslu, kimseyi ayrıştırmadan bir seçim kampanyası yürüttüklerini söyledi ve toplumun kutuplaşmaya değil, bütünleşmeye ihtiyacı olduğunu vurguladı. Özuslu, beraberindeki heyetle birlikte Girne’de Malatya köyü, Alsancak ve Lapta bölgelerini ziyaret etti. Bölge esnafını da gezen Özuslu’ya yurttaşlar bütük ilgi gösterdi. Özuslu’ya ziyaretlerinde CTP Girne İlçe Başkanı Ongun Talat, Girne bölgesi milletvekilleri ve ilçe yöneticileri eşlik etti. Ziyaretleri esnasında konuşma yapan Sami Özuslu, CTP’nin vizyonuyla, ortaya koyduğu politikalarla ve parti kadrolarıyla ülkeyi yönetmeye hazır olduğunu ifade etti. 25 Haziran’daki seçimin güzel günlerin başlangıcı olması temennisinde bulunan Özuslu, “Dün olduğu gibi bugün de bütün toplumu kucaklamaya, toplumu geleceğe taşımaya and içtik. Bu andı 25’inde çıkacak iradeyle daha ileriye taşıyacağız” dedi.

ÖZUSLU: VERİLECEK MESAJ, YENİ NESİLLERİN GELECEĞİNİ ETKİLEYECEK

CTP milletvekili adayı Sami Özuslu, 25 Haziran’da yapılacak ara seçimlerde Kıbrıs Türk halkının hükümete bir mesaj vereceğini söyledi. Bu mesajın yeni nesillerin geleceğini doğrudan doğruya etkileyeceğini kaydeden Özuslu, ülkede ilaç eksikliğinden, dövizin fırlamasından gençlerin göç edişinden etkilenmeyen aile olmadığını belirtti. Halkın mülksüzleşme dönemi yaşadığına dikkat çeken Özuslu, “Bu kötü gidişata, demokrasiye zarar veren, kendi kendimizi yönetme isteğimizi bozanlara bir ders vermek için önümüzde bir sandık var. Bu sandığa giderken kimseyi kırmadan, dökmeden, herkese hoşgörüyle yaklaşarak gideceğiz. Çünkü CTP’liler kökeni ve siyasi görüşü ne olursa olsun, bütün emekçilerin, çalışanların, haksızlığa uğrayanların yanındadır” dedi. Geçmişten bugüne çalışan ve insan haklarından, demokrasinin önünü açmaya kadar CTP’nin birçok alanda öncülük ettiğini aktaran Özuslu, toplumun artık kutuplaşmaya değil, bütünleşmeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

AKANSOY: KIBRIS TÜRK HALKI CTP’YE BÜYÜK UMUT BAĞLIYOR

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy da, seçim nedeniyle birçok bölgeyi gezdiklerini ve halkın CTP’ye büyük umut bağladığını söyledi. Ankara’da alınan ekonomik kararların Kıbrıs’ın kuzeyini doğrudan doğruya etkilediğini ve ülkedeki enflasyonu yükselttiğini kaydeden Akansoy, Kıbrıs Türk halkının refah seviyesini artırmak için CTP’nin bazı formüller üzerinde çalıştığını aktardı. Çok çalışacaklarını ve bu seçimi kazanarak Sami Özuslu’yu meclise göndereceklerini ifade eden Akansoy, hükümetin halkın kurumlarını peşkeş çekmeye yönelik yasalar çıkarttığını anımsattı ve CTP’nin hükümete gelmesinin ardından bu yasaları iptal edeceklerini vurguladı.

TALAT: HALKINA KARŞI DUYARSIZ BİR YÖNETİMLE KARŞI KARŞIYAYIZ

CTP Girne İlçe Başkanı ve milletvekili Ongun Talat da, ülkenin çok zor bir süreçten geçtiğini söyledi ve halkına karşı duyarsız, beceriksiz ve hiçbir şekilde irade sahibi olmayan bir yönetimle karşı karşıya olduklarını vurguladı. 25 Haziran’daki ara seçimleri yeni bir yönetim anlayışının başlangıcı olarak gördüklerini belirten Talat, “Hükümete bir mesaj verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 25 Haziran’dan sonra Meclis’teki ekibimizi daha da güçlendirecek, sözümüzü çoğaltacak bir adayımız var” diye konuştu.